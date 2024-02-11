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جيف بيزوس باع أسهماً في «أمازون» بقيمة ملياري دولار خلال يومين

2/11/2024 6:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

باع مؤسس «أمازون» الملياردير جيف بيزوس ما قيمته نحو ملياري دولار من أسهم شركته العملاقة للتوزيع عبر الإنترنت، وفقاً لوثيقة قدمت الجمعة إلى السلطات التنظيمية لسوق الأوراق المالية.

وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس أن بيزوس باع الأربعاء والخميس نحو 12 مليوناً من أسهم «أمازون» راوح سعر كل منها بين 168 و171 دولاراً.

وأشارت وثيقة سابقة نشرت الأربعاء إلى أن بيزوس يعتزم في يوليو المقبل، بيع 50 مليوناً من أسهم المجموعة التي أسسها قبل 30 عاماً ويرأسها اليوم.

وتقدر مجلة «فوربس» ثروة بيزوس بـ 195.5 مليار دولار، مما يجعله ثالث أغنى رجل في العالم بعد الرئيس التنفيذي لمجموعة «إل في إم إتش» الفرنسي برنار أرنو ورئيس «تيسلا» ومنصة «إكس» و«سبايس إكس» إيلون ماسك.

وأصدرت «أمازون» في الأول من فبراير نتائجها المالية التي فاقت التوقعات بكثير. وحققت المجموعة مبيعات بقيمة 170 مليار دولار، بزيادة قدرها 14 في المئة في عام واحد، وصافي ربح قدره 10.6 مليارات دولار.

وما لبث سعر سهم المجموعة في بورصة نيويورك أن ارتفع غداة إعلان النتائج بأكثر من 13 في المئة.

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