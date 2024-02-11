غداً .. انطلاق منافسات ألعاب القوى ضمن سلسلة بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم 2024

تنطلق غدا منافسات ألعاب القوى ضمن سلسلة بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم لعام 2024 في نسختها الـ 15، بمشاركة 573 لاعباً ولاعبة من 71 دولة، يتنافسون على مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وتستمر إلى 15 فبراير الجاري، وتستمد أهميتها هذا العام كونها المحطة التأهيلية الأخيرة للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024".

وأكد ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، أن نسخة عام 2024 تعتبر استثنائية ببلوغها عامها الـ 15 والتي تتزامن في نفس الوقت مع عام دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024".

وقال: وصول بطولات فزاع إلى قمة بطولات العالم من حيث أعداد الدول المشاركة وقيمة اللاعبين الذين يتصدرون الترتيب العالمي، هو ثمرة لبذرة زرعها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي قبل 15 عاما حيث كانت رؤية سموه تتمثل في تعزيز دور "أصحاب الهمم" في المجتمع من خلال الرياضة، إضافة إلى تعزيز دور الإمارات الحضاري في تمكين وتأهيل "أصحاب الهمم" لتحقيق الدمج الشامل في المجتمعات حول العالم.

وأشار إلى أن رعاية ومتابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، تعكس رؤية القيادة الرشيدة لاستدامة مسيرة النجاحات التي حققها نادي دبي لأصحاب الهمم وبطولات فزاع الدولية، وتشكل متابعة سموه الدائمة لكل المشروعات والمبادرات قيمة مضافة لتمكين "أصحاب الهمم" في المجتمع ودافعا قويا لهم للتميز والإبداع.

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