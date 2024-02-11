80 % من الرجال اليابانيين حصلوا على إجازة 3 أشهر لرعاية الأطفال

أظهر استطلاع أجرته وكالة أنباء كيودو اليابانية مؤخراً أن أكثر من 80% من الشركات الكبرى في اليابان شهدت حصول الموظفين الذكور على إجازة لرعاية الأطفال لمدة تقل عن ثلاثة أشهر خلال العام الماضي، بينما حصلت الموظفات على فترات إجازة أطول، ما يسلط الضوء على الدور المهيمن الذي لا تزال تلعبه المرأة في تربية الأطفال في اليابان.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه في الاستطلاع الذي شمل 113 شركة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، أفادت نصف الشركات تقريباً في مستندات الأوراق المالية الخاصة بها أن 80% على الأقل من موظفيها الذكور حصلوا على إجازة أبوة، بغض النظر عن فترة طولها.

لكن فيما يتعلق بمدة هذه الإجازة، قالت المجموعة الأكبر المكونة من 47% إن متوسط المدة لكل طفل كان «من شهر إلى أقل من ثلاثة أشهر»، يليها 25% الذين قالوا «من أسبوعين إلى أقل من شهر واحد».

وقال نحو 13% إن متوسط الإجازة «من خمسة أيام إلى أقل من أسبوعين»، وأجاب 4%: «من ثلاثة أشهر إلى أقل من ستة أشهر»، بينما قال 2%: «أقل من خمسة أيام».

وبالمقابل، حصلت الموظفات على فترات إجازة أطول بكثير، حيث رأت 51% من الشركات التي شملها الاستطلاع أنهن يأخذن إجازة في المتوسط «من 12 شهراً إلى أقل من 18 شهراً»، و27% منهن «من ستة أشهر إلى أقل من 12 شهراً».

وقال 8% إنهن حصلن على إجازة «18 شهراً أو أكثر»، بينما قال 4% إنها كانت «أقل من ستة أشهر».

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