80 % من الرجال اليابانيين حصلوا على إجازة 3 أشهر لرعاية الأطفال

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهر استطلاع أجرته وكالة أنباء كيودو اليابانية مؤخراً أن أكثر من 80% من الشركات الكبرى في اليابان شهدت حصول الموظفين الذكور على إجازة لرعاية الأطفال لمدة تقل عن ثلاثة أشهر خلال العام الماضي، بينما حصلت الموظفات على فترات إجازة أطول، ما يسلط الضوء على الدور المهيمن الذي لا تزال تلعبه المرأة في تربية الأطفال في اليابان.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه في الاستطلاع الذي شمل 113 شركة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، أفادت نصف الشركات تقريباً في مستندات الأوراق المالية الخاصة بها أن 80% على الأقل من موظفيها الذكور حصلوا على إجازة أبوة، بغض النظر عن فترة طولها.
لكن فيما يتعلق بمدة هذه الإجازة، قالت المجموعة الأكبر المكونة من 47% إن متوسط المدة لكل طفل كان «من شهر إلى أقل من ثلاثة أشهر»، يليها 25% الذين قالوا «من أسبوعين إلى أقل من شهر واحد».
وقال نحو 13% إن متوسط الإجازة «من خمسة أيام إلى أقل من أسبوعين»، وأجاب 4%: «من ثلاثة أشهر إلى أقل من ستة أشهر»، بينما قال 2%: «أقل من خمسة أيام».
وبالمقابل، حصلت الموظفات على فترات إجازة أطول بكثير، حيث رأت 51% من الشركات التي شملها الاستطلاع أنهن يأخذن إجازة في المتوسط «من 12 شهراً إلى أقل من 18 شهراً»، و27% منهن «من ستة أشهر إلى أقل من 12 شهراً».
وقال 8% إنهن حصلن على إجازة «18 شهراً أو أكثر»، بينما قال 4% إنها كانت «أقل من ستة أشهر».
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