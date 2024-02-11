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نظرا للظروف الجوية .. الدراسة عن بعد في مدارس عجمان غداً

2/11/2024 6:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة عجمان، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تحويل الدراسة "عن بعد" في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة غدا الاثنين الموافق 12 فبراير، نظراً لظروف وتقلبات الطقس في الدولة، وحفاظاً على سلامة الهيئتين الإدارية والتدريسية وأبنائنا الطلبة.


وأهاب الفريق، بالشركات الخاصة العاملة في الإمارة، الامتثال لدعوة وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها غداً الاثنين 12 فبراير في ضوء الأحوال الجوية المتوقعة، وأخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها، والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع، والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها.


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