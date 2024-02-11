نظرا للظروف الجوية .. الدراسة عن بعد في مدارس عجمان غداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة عجمان، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تحويل الدراسة "عن بعد" في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة غدا الاثنين الموافق 12 فبراير، نظراً لظروف وتقلبات الطقس في الدولة، وحفاظاً على سلامة الهيئتين الإدارية والتدريسية وأبنائنا الطلبة.
وأهاب الفريق، بالشركات الخاصة العاملة في الإمارة، الامتثال لدعوة وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها غداً الاثنين 12 فبراير في ضوء الأحوال الجوية المتوقعة، وأخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها، والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع، والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها.
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