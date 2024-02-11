بشكل عاجل..السعودية تتدخل لعلاج نجم كرة مصري بمستشفى الملك فيصل

أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، توجيه ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، بعلاج نجم الكرة المصرية السابق أشرف قاسم.

وفي حسابه على "فيسبوك"، كتب المستشار تركي آل الشيخ: "بتوجيهات من سمو سيدي ولي العهد، علاج الكابتن أشرف قاسم في مستشفى الملك فيصل التخصصي بشكل عاجل".

وكان أشرف قاسم، لاعب منتخب مصر وناديي "الزمالك" المصري والهلال السعودي السابق، قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة في الساعات الماضية، ليتدخل تركي آل الشيخ بشكل فوري بعد توجيهات من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

هذا وأعلن تركي آل الشيخ في حسابه على "فيسبوك" صدور "موافقة ولي العهد بالعلاج بشكل عاجل على إجراء عملية لشقيق أحمد خيري، نجم الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي المصري وفقاً لروسيا اليوم.

ورد آل الشيخ على طلب أحمد خيري، نجم الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على إجراء عملية شقيقه بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، قائلا: "صدرت موافقة سيدي ولي العهد رعاه الله بالعلاج بشكل عاجل وسيتواصل معك أحد من مكتبي".













تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز