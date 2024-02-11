وصول جثامين شهداء الإمارات الأبرار إلى أرض الوطن

وصلت إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي صباح اليوم جثامين شهداء الوطن الأبرار الأربعة .. العقيد محمد المنصوري والوكيل/ 1 محمد الشامسي والوكيل/ 1 خليفة البلوشي والعريف سليمان الشحي، وذلك على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة.

وقد جرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال جثامين الشهداء حيث كان في الاستقبال عدد من كبار قادة وضباط وزارة الدفاع وعدد من اسر الشهداء وذويهم.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في وقتٍ سابق عن استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة 2 آخرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

وتتقدم وزارة الدفاع بخالص العزاء لذوي الشهداء سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز