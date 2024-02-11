الشارقة بطلاً لـ الكوميتيه في كاراتيه عربية السيدات 2024

حقق نادي الشارقة لقب منافسات "الكوميتيه" في ختام مسابقات الكاراتيه، ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة حالياً في نسختها السابعة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتنظيم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة، ينافسن على ألقاب ثمانية ألعاب أولمبية.

وجاء حفل التتويج بحضور كل من سعادة حنان المحمود، نائب رئيس "عربية السيدات 2024"، ونورا علي الشامسي، مديرة "عربية السيدات 2024" بالإضافة إلى العديد من ممثلي وشركاء البطولة.

وأكمل الشارقة تألقه في اليوم الثاني لمنافسات الكاراتيه بعدما حصل على الميدالية الذهبية بجدارة، بينما جاء في المركز الثاني نادي الفتاة الكويتي الذي نال الميدالية الفضية، أما المركز الثالث والميدالية البرونزية فذهبا لناديي نصيب السوري والاتحاد السعودي.

في المقابل اعتلى نادي نصيب السوري صدارة لائحة الترتيب العام النهائي لمسابقة الكاراتيه في كلتا منافستيه في "الكاتا" و"الكوميتيه"، بعدما جاء في المركز الأول بحصوله على 8 ميداليات بواقع (ذهبيتين وفضية وخمس برونزيات)، وتبعه في المركز الثاني الشارقة الإماراتي برصيد أربع ميداليات بواقع (ذهبيتين وفضية وبرونزية)، وحل ثالثاً نادي شباب الأهلي الإماراتي برصيد ثلاث ميداليات؛ (ذهبيتين وفضية).

وحصل على المركز الرابع نادي الفتاة الكويتي برصيد خمس ميداليات ملونة توزعت بواقع (ذهبية وفضيتين وبرونزيتين)، وجاء في المركز الخامس نادي البشمركة العراقي برصيد أربع ميداليات هي (فضية وثلاث برونزيات)، وتبعه في المرتبة السادسة نادي الاتحاد الليبي برصيد ميدالية واحدة (فضية)، وحصل نادي الاتحاد السعودي على المركز السابع برصيد ثلاث ميداليات (برونزية)، ثم ثامناً نادي بلقيس اليمني برصيد ميدالية واحدة برونزية، وأخيراً في المركز التاسع نادي الرئيس العماني من دون رصيد من الميداليات.





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