زيلينسكي يعين نائب وزير الدفاع السابق قائداً جديداً للقوات البرية

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكر مرسوم نُشر اليوم الأحد أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عين أولكسندر بافليوك النائب الأول السابق لوزير الدفاع قائدا جديدا للقوات البرية.
وأعلن زيلينسكي يوم الخميس تعيين الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي قائدا عاما جديدا للقوات المسلحة بدلا من الجنرال فاليري زالوجني. وهو أكبر تغيير لكبار القادة منذ اندلاع الحرب مع روسيا.
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