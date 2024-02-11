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زيلينسكي يعين نائب وزير الدفاع السابق قائداً جديداً للقوات البرية

2/11/2024 5:21:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكر مرسوم نُشر اليوم الأحد أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عين أولكسندر بافليوك النائب الأول السابق لوزير الدفاع قائدا جديدا للقوات البرية.

وأعلن زيلينسكي يوم الخميس تعيين الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي قائدا عاما جديدا للقوات المسلحة بدلا من الجنرال فاليري زالوجني. وهو أكبر تغيير لكبار القادة منذ اندلاع الحرب مع روسيا.


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