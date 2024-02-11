الإمارات.. الدراسة عن بعد في جميع مؤسسات التعليم العالي الاتحادية غداً

قررت وزارة التربية والتعليم بأن يكون يوم غدٍ الاثنين 12 فبراير، يوم دراسة عن بعد وذلك في جميع مؤسسات التعليم العالي الاتحادية مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.

كما نوهت الوزارة أن للجامعات الخاصة تقدير الوضع حسب المناطق والظروف بما يراعي مصلحة الطلبة ومتطلبات الدراسة.





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