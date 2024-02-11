الدراسة عن بعد في مدارس أبوظبي غداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
تقرر أن تتحول الدارسة في جميع مدارس أبوظبي الحكومية والخاصة غداً إلى التعلم عن بعد وذلك لسوء الأحوال الجوية، وبحسب توجيهات وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وتشمل جميع مؤسسات التعليم العالي الاتحادية كما نوهت الوزارة بأن للجامعات الخاصة تقدير الوضع حسب المناطق والظروف بما يراعي مصلحة ومتطلبات الدارسة.
وفي السياق اخطرت المدارس الخاصة في أبوظبي أولياء الأمور عبر الرسائل والبريد الالكتروني بتحول الدراسة غداً عن بعد "أونلاين" وعلى جميع الطلبة تجهيز واعداد أجهزتهم اللوحية والتأكيد على عمل وفاعلية تطبيقات المنصات الرقمية والتي سيتلقى خلالها الطالب المحتوى الدراسي.
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