الدراسة عن بعد في مدارس أبوظبي غداً

تقرر أن تتحول الدارسة في جميع مدارس أبوظبي الحكومية والخاصة غداً إلى التعلم عن بعد وذلك لسوء الأحوال الجوية، وبحسب توجيهات وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وتشمل جميع مؤسسات التعليم العالي الاتحادية كما نوهت الوزارة بأن للجامعات الخاصة تقدير الوضع حسب المناطق والظروف بما يراعي مصلحة ومتطلبات الدارسة.



وفي السياق اخطرت المدارس الخاصة في أبوظبي أولياء الأمور عبر الرسائل والبريد الالكتروني بتحول الدراسة غداً عن بعد "أونلاين" وعلى جميع الطلبة تجهيز واعداد أجهزتهم اللوحية والتأكيد على عمل وفاعلية تطبيقات المنصات الرقمية والتي سيتلقى خلالها الطالب المحتوى الدراسي.





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