غداً .. الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية برأس الخيمة

غداً .. الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية برأس الخيمة
التاريخ
2/11/2024 5:21:25 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي برأس الخيمة تحويل وانتقال الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية بالإمارة يوم غد الإثنين 12 فبراير 2024 حفاظاً على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية وأبنائنا الطلبة، وذلك نظراً لظروف ولتقلبات الطقس في الدولة.
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