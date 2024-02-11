غداً .. الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية برأس الخيمة

قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي برأس الخيمة تحويل وانتقال الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية بالإمارة يوم غد الإثنين 12 فبراير 2024 حفاظاً على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية وأبنائنا الطلبة، وذلك نظراً لظروف ولتقلبات الطقس في الدولة.





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