مفاوضات لبيع 3 عقارات في نخلة جميرا تتجاوز قيمتها 1.23 مليار درهم

تتفاوض شركة عالمية مع شركة إماراتية لبيع 3 عقارات فاخرة في نخلة جميرا تتعدى قيمتها الإجمالية الـ1.23 مليار درهم. وتأتي الصفقات العقارية في ظل الاهتمام المتزايد من قبل مستثمرين عالميين بنقل مقارّهم والاستقرار في دبي لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وما تقدّمه من خدمات لوجستية، وما تشكّله الإمارة من مصدر اطمئنان وأمان لاستثمارات الأثرياء، حيث باتت وجهة عالميّة للاستثمار والعمل والسكن في آن واحد.

وتدور المفاوضات من حول بيع عقار فاخر بقيمة 250 مليون درهم في جزيرة نخلة جميرا، فيما تدرس صفقتين آخرتين لبيع عقارين في دبي بـ985 مليون درهم.

وانصبّت المفاوضات على ثلاثة عقارات في نخلة جميرا، والعقار الأول يتمثل في الفيلا الواقعة في السعفة (J) والتي تبلغ مساحتها 30 ألف قدم مربعة ذات الاجنحة الأربعة التي يشتمل كل منها على ثلاث غرف نوم، والتي تتمتّع بخدمات عديدة كغرفة السّينما، والمسبح والصّالة الرّياضيّة والحمّام التّركي وغيره من الخدمات، والتي تقدر قيمتها بـ 250 مليون درهم.

أما العقار الثاني فهو «سي بيرد ريزيدنس» الذي يطلّ مباشرة على «ويست بيتش». ويشمل العقار صالات للاستقبال واثنا عشر جناحاً فاخراً، ويتألف كل جناح من أربعة غرف وصالات وغرف طعام. وتجري المفاوضات حول قيمة تقدّر بـ 900 مليون درهم لهذا المبنى الذي يتكون من 10 أدوار ودورين لمواقف السيارات البالغة 100 موقف.

أما العقار الثالث فهو يعد أيقونة جزيرة النخلة، فهو الفيلا C84 ذات التّصميم المعدّ من قبل شركة «XBD»، وتقع في السّعفة C وتضمّ غرف معيشة متعددة وخمس غرف نوم ومطبخ ومكتب، بالإضافة إلى منطقة للاسترخاء واللعب. تقدّر قيمة هذا العقار بـ85 مليون درهم، ويتوّقع الانتهاء من كافّة أعمال البناء فيها والتشطيبات وتسليمها جاهزة قبل نهاية العام 2024.

وتشير هذه المفاوضات إلى الجاذبية المتزايدة لدبي، والاهتمام العالمي بمواقعها المميزة وعقاراتها الفخمة الراقية، إذ أنها تبدو اليوم الخيار الأمثل للاستثمار والاستقرار.

وتؤكد الصفقات الثلاثة، الطفرة الكبيرة التي تعيشها سوق العقارات الفاخرة في دبي، وبلغت ذروتها في العام 2023، مع تسجيل مستويات قياسية في قيم الصفقات المنفذة. وتشير التقديرات، إلى أن هذه الذروة لن تهدأ قريبا وستستمر فترة أخرى مستفيدة من العوامل المحلية والخارجية الداعمة لاستقطاب الأثرياء من شتى أنحاء العالم.

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