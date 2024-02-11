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محافظ بنك إسرائيل يدعو الحكومة إلى معالجة القضايا التي أثارتها وكالة موديز

2/11/2024 5:21:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد أمير يرون محافظ بنك إسرائيل المركزي اليوم الأحد أن اقتصاد إسرائيل قوي وسيتعافى من تأثير الحرب، لكنه دعا الحكومة إلى معالجة القضايا التي أثارتها وكالة موديز بعدما خفضت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل.

وقال يرون "من أجل تعزيز ثقة الأسواق وشركات التصنيف في الاقتصاد الإسرائيلي، من المهم أن تعمل الحكومة والكنيست على معالجة القضايا الاقتصادية التي أثيرت في التقرير".

وأضاف أن الاقتصاد "قائم على أسس اقتصادية متينة وجيدة، ويتصدر العالم في مجال الابتكار والتكنولوجيا".

وتابع "عرفنا كيفية التعافي من الأوقات العصيبة في الماضي والعودة بسرعة إلى الازدهار، واقتصاد إسرائيل لديه القدرة لضمان حدوث ذلك هذه المرة أيضا".

وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "A2" هو أعلى بخمس درجات من درجة الاستثمار بعد أن كان "A1" يوم الجمعة، في حين أبقت نظرتها المستقبلية الائتمانية عند سلبية مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.

وأشارت موديز إلى وجود مخاطر سياسية ومالية كبيرة نتيجة للحرب بين إسرائيل مع حركة (حماس) الدائرة منذ أكثر من أربعة أشهر. وبدأت الوكالة مراجعتها لخفض التصنيف في 19 أكتوبر.


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