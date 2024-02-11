جمارك دبي تتعامل مع 128 ألف حقيبة يومياً بالمطارات

تعاملت جمارك دبي خلال العام الماضي مع 46870957 حقيبة، قادمة على متن 206396 رحلة جوية، وهو ما يعني أن جمارك دبي تتعامل مع 128.4 ألف حقيبة يومياً، ويعكس عدد الحقائب الذي تم التعامل معه خلال 2023 قدرات جمارك دبي، التي يقف ورائها أكثر من 845 ضابط تفتيش في إدارة عمليات المسافرين، بالإضافة إلى 77 جهازاً لفحص الحقائب موزعة بنحو 58 جهازاً لفحص الحقائب الكبيرة، و19 جهازاً لفحص الحقائب اليدوية.

وأكدت جمارك دبي أنها تسهم في دعم الزخم السياحي الذي تشهده دبي، والأداء الاستثنائي للقطاع الذي سجل رقماً قياسياً في أعداد الزائرين الدوليين للإمارة في العام 2023.

وتؤدي جمارك دبي ممثلة في إدارة عمليات المسافرين دوراً رئيسياً في انسيابية تدفق المسافرين في مطارات دبي، وتعتمد الدائرة على حزمة تسهيلات مقدمة للمسافرين عبر تطويرها أنظمة ذكية للإفصاح عن الأمتعة قبل الوصول إلى الدولة عبر مطارات دبي، بالإضافة إلى تزويد المطارات بأحدث أجهزة الفحص والمعاينة والتي تضمن انسيابية حركة المسافرين. واستقبلت دبي أكبر عدد من الزوار الدوليين على الإطلاق في عام 2023، بإجمالي 17.15 مليون زائر دولي.

وقال إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، إن الدائرة تؤدي دوراً رئيسياً في إسعاد المسافرين القادمين عبر مطارات دبي وتسهيل إجراءاتهم الجمركية، حيث تحرص الإدارة وفي إطار خطة قطاع التفتيش الجمركي المطورة على تطبيق أفضل الأنظمة المتعلقة بالمسافرين عبر تطويع الذكاء الصناعي والتقنيات الحديثة، حيث تم إطلاق نظام " الإفصاح المبكر الذكي للمسافرين" والمتوافق مع كافة الأجهزة الذكية، والذي يتيح للقادمين، وقبل وصولهم الفعلي إلى الدولة الإفصاح عن أمتعتهم ومقتنياتهم الشخصية من بلدهم الأم ليختصر وقت الإجراءات الجمركية عبر المسار الأحمر إلى أقل من 4 دقائق".

من جانبه قال خالد أحمد مدير أول مبنى المطار رقم1 في إدارة عمليات المسافرين إن جمارك دبي تتخذ جميع الاستعدادات لتسريع إجراءات المسافرين القادمين إلى الإمارات عبر مطار دبي الدولي خلال ذروة مواسم السفر، والتي تشهد إقبالاً مضاعفاً مثل موسم الحج، وفترات الأعياد، والموسم الشتوي، واحتفالات رأس السنة الميلادية، حيث تستقبل دبي أعداداً غفيرة من القادمين للاستمتاع بأجوائها وفعالياتها المتنوعة والتي تمتد على مدار العام.

وأضاف ان إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي تطبق خطة عمل تضمن التعامل بأعلى مستويات الكفاءة والجودة في الخدمات الجمركية المقدمة للسياح والمسافرين، حيث نقوم بعقد اجتماعات يومية والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين ومنهم مؤسسة مطارات دبي وشركة طيران الإمارات والشركات الناقلة الأخرى، بالإضافة إلى زيادة أعداد المفتشين خلال تلك الفترات.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز