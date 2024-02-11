رئيس الوزراء المصري يناقش خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات أثر التحديات الاقتصادية على الدول النامية

يشارك دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، في أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، المقرر التي تعقد من 12 إلى 14 فبراير الجاري في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى يضم معالي وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال سعادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مصر تحرص دائما على المشاركة في هذا المحفل الدولي المهم بشكل سنوي في إطار تثمين الدور الفاعل والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين مصر والإمارات.

وأشار إلى أن حرص دولة رئيس الوزراء المصري على المشاركة في تلك القمة من أجل طرح الأفكار والرؤى الخاصة بتأثير التحديات الاقتصادية الراهنة على جهود التنمية المستدامة في الدول النامية خاصة مصر، وسبل مواجهة تلك التحديات.

وأضاف الحمصاني، أن هذه المشاركة تأتي أيضاً من منطلق حرص جمهورية مصر العربية على التعاون والتواصل مع كافة الشركاء الدوليين من أجل إبراز الجهود المصرية لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد، فضلاً عما تقوم به الحكومة من جهود لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

ونوه المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأهمية انعقاد القمة هذا العام كونها تأتي في توقيت هام نحن في أمس الحاجة إليه لتبادل الرؤى بين هذا الجمع الرفيع من القادة ورؤساء الحكومات والخبراء حول سبل مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة واستشراف النظرة المستقبلية لما يمكن أن تقوم به الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بجانب مناقشة موضوعات أخرى مهمة مثل آفاق تطور التكنولوجيا لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز