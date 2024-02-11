الدراسة عن بُعد في الشارقة غداً وإيقاف الأنشطة الرياضية

قرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، تفعيل منظومة الدراسة عن بُعد في جميع المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم العالي بالإمارة، مع إيقاف جميع المسابقات والأنشطة الرياضية التي يُشرف على تنظيمها مجلس الشارقة الرياضي، وذلك يوم غد الاثنين الموافق 12 فبراير نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الدولة.

وأكد الفريق المحلي أن القرار يأتي حفاظاً على السلامة العامة الطلبة والطالبات واللاعبين في الأندية الرياضية من مختلف الفئات السنية، في ظل رفع حالة التأهب والجاهزية لمواجهة تداعيات الحالة الجوية مع استمرار مراقبة تطوراتها، ومواصلة الإجراءات الكفيلة بتقديم الخدمات الحيوية.





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