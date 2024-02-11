العمل عن بعد لموظفي حكومة الشارقة غداً

تقرر أن يكون يوم غدٍ الاثنين 12 فبراير 2024 عملاً عن بُعد لجميع موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.





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