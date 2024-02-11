العمل عن بعد لموظفي حكومة الشارقة غداً
التاريخ
2/11/2024 5:21:24 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تقرر أن يكون يوم غدٍ الاثنين 12 فبراير 2024 عملاً عن بُعد لجميع موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.
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