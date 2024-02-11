بتوجيهات عمار النعيمي العمل عن بعد في حكومة عجمان غداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن يكون العمل يوم غد الاثنين الموافق 12 فبراير عن بُعد، لموظفي حكومة عجمان، نظراً لظروف وتقلبات الطقس.
ويشمل القرار الموظفين في جميع الجهات الحكومية في إمارة عجمان، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الحضور إلى مقر العمل.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN11022024000110011019ID1107837755
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.