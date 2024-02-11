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بتوجيهات عمار النعيمي العمل عن بعد في حكومة عجمان غداً

2/11/2024 5:21:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن يكون العمل يوم غد الاثنين الموافق 12 فبراير عن بُعد، لموظفي حكومة عجمان، نظراً لظروف وتقلبات الطقس.

ويشمل القرار الموظفين في جميع الجهات الحكومية في إمارة عجمان، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الحضور إلى مقر العمل.

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