القراوي الأمطار مستمرة حتى منتصف الليل وتحسن الطقس يبدأ تدريجيا صباح غد

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية استمرار تأثر البلاد بالحالة المطرية التي بدأت فجر اليوم الأحد حتى منتصف الليل وتبلغ ذروتها ظهرا حتى الساعات الأولى من الليل.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه يستمر في تلك الحالة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وتتخللها سحب ركامية مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا متفاوتة الشدة ما بين الخفيفة إلى المتوسطة.

وأضاف القراوي أن تلك الأمطار قد تكون غزيرة على بعض المناطق مع فرص لتساقط البرد ونشاط للرياح تتجاوز سرعتها الـ55 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار أثناء فترة الهطول وانخفاض الرؤية الأفقية وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من ست أقدام وفرص لتشكل الضباب على بعض المناطق خاصة البرية.

وتوقع أن يبدأ التحسن التدريجي من صباح يوم غد الاثنين حيث تقل السحب وتنحسر فرص الأمطار مع تقدم مرتفع جوي واستمرار فرص تكون الضباب ليلا يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى متابعة النشرة الجوية من خلال موقع الإدارة وعبر التطبيق الرسمي للالداة الخاص بالهواتف الذكية Kuwait Met خصوصا أثناء التقلبات الجوية للتعرف على آخر تطورات الطقس والاطلاع على التحذيرات الجوية في حال إصدارها.