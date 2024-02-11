القراوي الأمطار مستمرة حتى منتصف الليل وتحسن الطقس يبدأ تدريجيا صباح غد

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية استمرار تأثر البلاد بالحالة المطرية التي بدأت فجر اليوم الأحد حتى منتصف الليل وتبلغ ذروتها ظهرا حتى الساعات الأولى من الليل.
وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه يستمر في تلك الحالة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وتتخللها سحب ركامية مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا متفاوتة الشدة ما بين الخفيفة إلى المتوسطة.
وأضاف القراوي أن تلك الأمطار قد تكون غزيرة على بعض المناطق مع فرص لتساقط البرد ونشاط للرياح تتجاوز سرعتها الـ55 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار أثناء فترة الهطول وانخفاض الرؤية الأفقية وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من ست أقدام وفرص لتشكل الضباب على بعض المناطق خاصة البرية.
وتوقع أن يبدأ التحسن التدريجي من صباح يوم غد الاثنين حيث تقل السحب وتنحسر فرص الأمطار مع تقدم مرتفع جوي واستمرار فرص تكون الضباب ليلا يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى متابعة النشرة الجوية من خلال موقع الإدارة وعبر التطبيق الرسمي للالداة الخاص بالهواتف الذكية Kuwait Met خصوصا أثناء التقلبات الجوية للتعرف على آخر تطورات الطقس والاطلاع على التحذيرات الجوية في حال إصدارها.
MENAFN11022024000130011022ID1107837745
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.