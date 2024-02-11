تعرف على سعر اقتناء الليرة الانجليزية والرشادية بالأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
بلغ سعر ليرة الذهب الانجليزية بوزن 8 غرامات 335 دينارا ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 295 دينارا بالأردن اليوم الأحد وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب .
ووصلت سعر الاونصة الى 2024.6 دولارا في التداولات العالمية .
هذا واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 41.2 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39.5 للشراء منهم
MENAFN11022024000208011052ID1107837717
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.