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مصر تعلق على تأثر قناة السويس بأزمة البحر الأحمر

2/11/2024 5:12:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير المالية المصري محمد معيط، إنه يمكن استيعاب جزء من تأثير الهجمات على السفن في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس، وذلك بفضل النمو السابق الذي كان جيدا قبل بدء الأحداث.
وأضاف معيط على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، أن الحكومة تخطط للاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص فيما يتعلق بالإنفاق على المشروعات.




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