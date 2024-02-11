مصر تعلق على تأثر قناة السويس بأزمة البحر الأحمر

مصر تعلق على تأثر قناة السويس بأزمة البحر الأحمر
التاريخ
2/11/2024 5:12:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير المالية المصري محمد معيط، إنه يمكن استيعاب جزء من تأثير الهجمات على السفن في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس، وذلك بفضل النمو السابق الذي كان جيدا قبل بدء الأحداث.
وأضاف معيط على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، أن الحكومة تخطط للاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص فيما يتعلق بالإنفاق على المشروعات.
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