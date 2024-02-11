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سلطنة عُمان تحذر من التداعيات الخطيرة لاستهداف مدينة رفح

2/11/2024 5:11:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) مسقط/PNN- حذرت سلطنة عُمان، من التداعيات الخطيرة لمخطط قوات الاحتلال الإسرائيلي، لاقتحام واستهداف مدينة رفح التي تؤوي مئات آلاف النازحين من شمال القطاع.

وطالبت في بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية ملموسة تُجسّد البيانات والتصريحات والمواقف السياسية الصادرة عنه لثني“إسرائيل” عن غطرستها ودفعها لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر لإدخال الاحتياجات الإنسانية لكافة أنحاء قطاع غزة.

كما دعت إلى تحميل "إسرائيل"، المسؤولية الكاملة عن الآثار الكارثية المترتبة على استهدافها للمدنيين والممتلكات والمنشآت في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن العدوان على قطاع غزة تحدٍ سافر للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، محذرة من التداعيات المتفاقمة والخطيرة لاستمرار هذا العدوان.

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