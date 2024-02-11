سلطنة عُمان تحذر من التداعيات الخطيرة لاستهداف مدينة رفح

(MENAFN
- Palestine News Network )
مسقط/PNN- حذرت سلطنة عُمان، من التداعيات الخطيرة لمخطط قوات الاحتلال الإسرائيلي، لاقتحام واستهداف مدينة رفح التي تؤوي مئات آلاف النازحين من شمال القطاع.
وطالبت في بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية ملموسة تُجسّد البيانات والتصريحات والمواقف السياسية الصادرة عنه لثني“إسرائيل” عن غطرستها ودفعها لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر لإدخال الاحتياجات الإنسانية لكافة أنحاء قطاع غزة.
كما دعت إلى تحميل "إسرائيل"، المسؤولية الكاملة عن الآثار الكارثية المترتبة على استهدافها للمدنيين والممتلكات والمنشآت في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن العدوان على قطاع غزة تحدٍ سافر للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، محذرة من التداعيات المتفاقمة والخطيرة لاستمرار هذا العدوان.
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