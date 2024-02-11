المفوض العام للأونروا: لا علم لنا بوجود أنفاق تحت مبانينا

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن منظمته أطلعت على التقارير "الإسرائيلية"، بشأن وجود نفق تحت مقرها الرئيسي في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الأونروا لا يمكنها تأكيد هذه التقارير أو التعليق عليها.

وكتب لازاريني، في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"،“أن ما يُفهم من التقارير الإعلامية هو أن جيش الاحتلال الاسرائيلي قام بنشر قوات داخل المقر الرئيسي للأونروا في مدينة غزة”.

وأضاف أن جيش الاحتلال لم يقم بإبلاغ الوكالة بشأن النفق المزعوم بشكل رسمي، مشددا على أن هذه التقرير الإعلامية تتطلب "إجراء تحقيق مستقل، وهو أمر لا يمكن إجراؤه حاليا نظرا لأن غزة منطقة حرب نشطة".

وقال لازاريني، "إن الأونروا تفتش داخل مبانيها كل 3 أشهر عندما لا تشهد المنطقة صراعا نشطا، وإن آخر تفتيش بالقطاع كان في سبتمبر/أيلول 2023، وكلما تم العثور على تجويف مشبوه بالقرب من أو تحت مباني الأونروا، يتم تقديم رسائل احتجاج على الفور إلى أطراف النزاع، بما في ذلك سلطات الأمر الواقع في غزة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجيش الاحتلال الاسرائيلي".

وأكد أن الإبلاغ عن هذه المسألة يتم باستمرار في التقارير السنوية المقدمة إلى الجمعية العامة، وتنشر للرأي العام.

وأوضح لازاريني، أن موظفي الأونروا غادروا مقرهم الرئيسي في مدينة غزة بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عقب أوامر الإخلاء“الإسرائيلية”، واشتداد القصف في المنطقة، مؤكدا أن المنظمة الأممية لم تستخدم هذا المكان منذ مغادرتها ولا علم لها بأي نشاط قد يكون حدث هناك.

“منظمة إنسانية”



وأشار المفوض العام للأونروا، أن الوكالة لا تعلم ماذا يوجد تحت مقرها في غزة، موضحا أنها منظمة تنمية إنسانية، ولا تمتلك الخبرة العسكرية والأمنية ولا القدرة على إجراء عمليات تفتيش عسكرية لما يوجد أو قد يكون تحت مبانيها.

وادعى جيش الاحتلال إنه اكتشف نفقا تحت المقر الرئيسي للأونروا في غزة تستخدمه حماس.

وفي رد فعل من جانب "إسرائيل"، دعا مندوبها في الأمم المتحدة جلعاد إردان، المفوضَ العام للأونروا إلى تحمل المسؤولية والاستقالة من قيادة هذه المنظمة الدولية.

وقال إردان، في تغريدة ردا على المفوض العام للوكالة "ليس الأمر أنك لا تعرف، بل إنك لا تريد أن تعرف. لقد كشفنا أنفاق الإرهاب تحت مدارس الأونروا، وقدمنا الأدلة على أن حماس تستغل الأونروا".

وأضاف "لقد ناشدناكم أن تقوموا بإجراء تفتيش شامل لجميع مرافق الأونروا في غزة. لكنك لم ترفض فقط، بل اخترت أن تدفن رأسك في الرمال".

وقد قررت عدة دول على رأسها الولايات المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، تعليق تمويل الأونروا، بناء على المزاعم“الإسرائيلية”، بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان مسؤولون أمميون حذروا من عواقب كارثية للخطوات التي قامت بها هذه الدول إزاء الوكالة الأممية، مؤكدين استحالة إيجاد بديل للأونروا.