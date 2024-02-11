مستعمرون يهاجمون مركبات المواطنين شمال غرب نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN-هاجممستعمرون،صباحاليومالأحد،مركباتالموطنينشمالغربنابلس.

وأفادت

مصادر

محلية،

بأن

مجموعة

من

المستعمرين

قامت بمهاجمة مركبات

المواطنين بالحجارة، عند مفترق قرية بزاريا شمال

غرب

نابلس،

ما

أدى

إلى

تضرر

بعض

منها.

يشار إلى أن المستعمرين

هاجموا

المركبات

في

ذات

الشارع

أكثر

من

مرة

خلال

الأسبوع

الماضي.