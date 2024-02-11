مستعمرون يهاجمون مركبات المواطنين شمال غرب نابلس
التاريخ
2/11/2024 5:11:55 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN-
هاجم
مستعمرون،
صباح
اليوم
الأحد،
مركبات
الموطنين
شمال
غرب
نابلس.
وأفادت
مصادر
محلية،
بأن
مجموعة
من
المستعمرين
قامت بمهاجمة مركبات
المواطنين بالحجارة، عند مفترق قرية بزاريا شمال
غرب
نابلس،
ما
أدى
إلى
تضرر
بعض
منها.
يشار إلى أن المستعمرين
هاجموا
المركبات
في
ذات
الشارع
أكثر
من
مرة
خلال
الأسبوع
الماضي.
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