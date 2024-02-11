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عائلات الرهائن الإسرائيليين يتقدمون بشكوى إلى الجنائية الدولية ضد قيادات حماس

2/11/2024 5:11:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN-
يعتزم“منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الاسرائيليين”، الذي يمثل العائلات التي احتجزت حماس أحباء لهم في قطاع غزة خلال الهجوم الذي شنته على إسرائيل في السابع من تشرين الاول/أكتوبر الماضي، تقديم شكوى رسمية ضد قادة حركة المقاومة الإسلامية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بحسب ما أوردته صحيفة“يديعوت أحرونوت” اليوم الاحد.

وعلمت الصحيفة الاسرائيلية يوم أمس السبت أنه من المقرر أن يغادر نحو 100 من ممثلي العائلات، إلى جانب محامين إسرائيليين ودوليين، إلى هولندا يوم الأربعاء المقبل، للتقدم رسميا بشكوى، يعمل عليها القسم القانوني التابع لمنتدى عائلات الرهائن منذ أربعة أشهر.

وأشارت“يديعوت أحرونوت” إلى أنه من المتوقع أن يتجمع آلاف اليهود من أنحاء هولندا في لاهاي لدعم تلك العائلات، موضحة أن الاتهامات المقدمة تتضمن الخطف والإخفاء القسري والعنف الجنسي والتعذيب وغيرها من الاتهامات الاخرى.

وتهدف الشكوى إلى إصدار أوامر اعتقال ضد قادة حماس، لزيادة الضغط من أجل إطلاق سراح الرهائن.

ولطالما تظاهر الآلاف في إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة للضغط على الحكومة لبذل المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراح الأشخاص الذين أخذتهم حماس من إسرائيل. كما اتهم المتظاهرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعطاء الأولوية لبقائه السياسي على مصير المحتجزين.

وفي الوقت نفسه، يهدد أعضاء ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف بتفكيك الائتلاف الحاكم إذا قدم رئيس الوزراء تنازلات لحماس كجزء من صفقة لإطلاق سراح المحتجزين.

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