توقعات بزيادة إيرادات تقاعد المهندسين بنحو 30 مليون دينار العام الحالي

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- Amman Net) أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، أن نظام صندوق التقاعد المعدل والذي صدرت فيه الارادة الملكية السامية مؤخرا، يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز الموارد المالية وتحقيق التوزان المالي للصندوق وضمان تقديم الدعم للمهندسين الأردنيين، إضافة إلى كونه يأتي في إطار جهود النقابة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأعضائها.
وأضاف المهندس سمارة أن نقابة المهندسين بدأت بتنفيذ نظام صندوق التقاعد المعدل للمهندسين، منذ الأول من يناير 2024، وهو يمثل مرحلة ورؤية جديدة للصندوق والنقابة وجميع المنتسبين إليها وخاصة فئة الشباب وضمان ديمومة الأصول والموارد المالية لعدة أجيال، مشيرا أن التعديلات ساهمت بتحقيق عائد ايجابي وملوس على الصندوق خلال الاسابيع القليلة الماضية.
وبين أن صندوق تقاعد نقابة المهندسين يجسد ملتقى التاريخ والمستقبل حيث صرف الصندوق رواتب تقاعدية بلغت 513 مليون دينار أردني لقرابة 19 ألف متقاعد، وأكثر من 10 الاف مستفيد خلال السنوات الخمسين الماضية، مشيرا انه ورغم كافة المجريات التي طرأت على الصندوق خلال العام الماضي، إلا أنه تمت صياغة خطة عمل تنفيذية طموحة للسنوات القادمة ستساهم في احداث تحول استراتيجي في منظومة اعمال الصندوق.
ولفت المهندس سمارة أن إيرادات صندوق التقاعد تضاعفت خلال الأسابيع القليلة بشكل واضح وملموس، وهو ما يفرض علينا لزاما متابعة الجهود في تطبيق نظام صندوق التقاعد المعدل مع طرح حلول لمعالجة الرواتب التقاعدية المتاخرة لعام 2023، وطرح مزايا للمشتركين في صندوق التقاعد وطرح حلول ومزايا صممت خصيصا لفئة الشباب.
واستعرض نقيب المهندسين خطة العمل لصندوق التقاعد للعام 2024، والمتمثلة بزيادة إيرادات صندوق التقاعد من 13 مليون دينار (2023) الى 30 مليون دينار أردني متوقعة في عام 2024، وتخفيض العجز المالي في الصندوق بنسبة لا تقل عن 25% من خلال عدة برامج وحلول تناسب جميع الأعضاء، إضافة إلى صرف 50% من الراتب التقاعدي كحد أدنى طيلة عام 2024 ودون تطبيق الاقتطاع المنصوص عليه في النظام عند الصرف ودون اية خصومات لصناديق أخرى والتي تبلغ ما يقارب 400 ألف دينار شهريا.
كما تركز خطة العمل وفقا للمهندس سمارة، على طرح حلول لمعالجة الرواتب التقاعدية المتأخرة لعام 2023 بما يضمن ويساهم في سداد جميع المبالغ المستحقة للمتقاعدين خلال ثلاث سنوات وبحد أقصى خمس سنوات، وتطبيق خصم مبالغ السلف والقروض للصناديق الأخرى من رصيد المتقاعدين عن الرواتب التقاعدية المتاخرة لعام 2023، وطرح مجموعة من المزايا والحوافز للمشتركين تراعي احتياجات جميع الفئات العمرية، وإطلاق تطبيق خدمات مالية وخدمات تقاعدية للمشتركين في صندوق التقاعد ، إضافة إلى تطوير منظومة البرامج الحاسوبية بما يخص أنظمة تخطيط موارد المؤسسات Enterprise Resource Planning (ERP) عبر إطلاق التحول الرقمي في منظومة البرامج الحاسوبية في النقابة بما يساهم في ازدياد اعداد المتقاعدين والمشتركين.
وقال إن الرؤية تتطلع ايضا الى إطلاق مركز اتصال حديث يواكب التطور الرقمي الذي تشهده المملكة خاصة في ظل الرغبة في الارتقاء بالخدمات وزيادة التواصل والتفاعل مع أكبر شريحة من أعضاء الهيئة العامة داخل وخارج الأردن، إضافة إلى الربط البيني مع وزارة الاقتصاد الرقمي من خلال واجهات التطبيقات المفتوحة بما يساهم في تسهيل إجراءات تفقد الحال على المغتربين وتحديث بيانات جميع أعضاء الهيئة العامة.
وأضاف: "لدينا اليوم 7053 من المستفيدين ( الارامل والايتام) يعتمدون على الراتب التقاعدي الخاص بهم، إضافة إلى 15 الف متقاعد نسبة كبيرة منهم في الأردن يعتمدون على الراتب التقاعدي، مضيفا انه ومما لا شك فيه ان تطبيق الزامية الاشتراك على المهندسين العاملين في الأردن او خارجه سوف تساهم في صرف الرواتب التقاعدية لقرابة 22 الف متقاعد ومستفيد بمبلغ يقارب أربعة ملايين دينار شهريا، مؤكدا على أهمية تجاوب الجهات الحكومية والمسؤولين في كافة الهيئات والجهات في تشجيع المهندسين على سداد الاشتراكات التقاعدية في موعدها وكذلك الاشتراكات السنوية للنقابة التي تساهم وساهمت لعقود عديدة في تطوير وتنظيم المهن الهندسية واوجدت العديد من فرص العمل والتشغيل والتدريب وتأهيل المهندسين للدخول في سوق العمل.
وأكد المهندس سمارة أن النظام المعدل لصندوق التقاعد يعتبر عهدا جديدا سوف يساهم في تحقيق الاستقرار المالي للصندوق في أقرب وقت، حيث لدينا اليوم قرابة 168 ألف مشترك في الصندوق، وهناك مساع جادة لاستقطاب 50 ألف مهندس في عام (2024-2025) بما يضمن ديمومة الموارد المالية للصندوق للأجيال عديدة قادمة.
من جانبه، أكد أمين عام نقابة المهندسين المهندس علي ناصر، أن صندوق التقاعد يلمس تفاعلا ايجابيا من قبل المهندسين مع النظام الجديد بما يعكس الثقة الكبيرة في الجهود التي تبذلها النقابة لتحقيق مصلحة أعضائها.
وأشار المهندس ناصر أن النظام المعدل يتضمن العديد من المزايا أهمها الاعفاء من الرسوم الإضافية، داعيا الى ضرورة الاستفادة من هذه الميزة كون العمل بالإعفاء من الرسوم الإضافية ينتهي بتاريخ 16/12/2024 وهو مرتبط بأعمار المشتركين، كما يسمح النظام المعدل تقسيط الاشتراكات الاختيارية لمدة سبع سنوات وهي محتسبة على القسط الشهري المعمول به قبل تطبيق النظام المعدل وتعتبر فرصة مميزة للمشتركين لسدادها واحتساب الفترة المسددة ضمن معادلة احتساب الراتب التقاعدي.
وأشاد الامين العام بجهود نقيب المهندسين الأردنيين ومجلس النقابة والإدارة التنفيذية الذين قاموا بعقد العديد من الاجتماعات مع لجان الارتباط في دول الخليج العربي لاطلاعهم عن خطط الصندوق في المرحلة القادمة من خلال فريق عمل متخصص، حيث تم تنفيذ زيارة لوزارة الاشغال والإسكان ومؤسسة الضمان الاجتماعي لشرح نظام ومزايا صندوق التقاعد المعدل للعاملين في هذه الجهات، وسيتبعها جولات يترأسها المدير التنفيذي لصندوق التقاعد لكافة الجهات الحكومية وكبرى المكاتب الهندسية وشركات ومصانع القطاع الخاص لتقديم شرح مفصل عن النظام المعدل وتقديم الخدمات التقاعدية للمهندسين في الأردن وجميع دول العالم.
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