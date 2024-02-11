توقعات بزيادة إيرادات تقاعد المهندسين بنحو 30 مليون دينار العام الحالي

MENAFN - Amman Net) أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، أن نظام صندوق التقاعد المعدل والذي صدرت فيه الارادة الملكية السامية مؤخرا، يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز الموارد المالية وتحقيق التوزان المالي للصندوق وضمان تقديم الدعم للمهندسين الأردنيين، إضافة إلى كونه يأتي في إطار جهود النقابة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأعضائها.وأضاف المهندس سمارة أن نقابة المهندسين بدأت بتنفيذ نظام صندوق التقاعد المعدل للمهندسين، منذ الأول من يناير 2024، وهو يمثل مرحلة ورؤية جديدة للصندوق والنقابة وجميع المنتسبين إليها وخاصة فئة الشباب وضمان ديمومة الأصول والموارد المالية لعدة أجيال، مشيرا أن التعديلات ساهمت بتحقيق عائد ايجابي وملوس على الصندوق خلال الاسابيع القليلة الماضية.وبين أن صندوق تقاعد نقابة المهندسين يجسد ملتقى التاريخ والمستقبل حيث صرف الصندوق رواتب تقاعدية بلغت 513 مليون دينار أردني لقرابة 19 ألف متقاعد، وأكثر من 10 الاف مستفيد خلال السنوات الخمسين الماضية، مشيرا انه ورغم كافة المجريات التي طرأت على الصندوق خلال العام الماضي، إلا أنه تمت صياغة خطة عمل تنفيذية طموحة للسنوات القادمة ستساهم في احداث تحول استراتيجي في منظومة اعمال الصندوق.ولفت المهندس سمارة أن إيرادات صندوق التقاعد تضاعفت خلال الأسابيع القليلة بشكل واضح وملموس، وهو ما يفرض علينا لزاما متابعة الجهود في تطبيق نظام صندوق التقاعد المعدل مع طرح حلول لمعالجة الرواتب التقاعدية المتاخرة لعام 2023، وطرح مزايا للمشتركين في صندوق التقاعد وطرح حلول ومزايا صممت خصيصا لفئة الشباب.واستعرض نقيب المهندسين خطة العمل لصندوق التقاعد للعام 2024، والمتمثلة بزيادة إيرادات صندوق التقاعد من 13 مليون دينار (2023) الى 30 مليون دينار أردني متوقعة في عام 2024، وتخفيض العجز المالي في الصندوق بنسبة لا تقل عن 25% من خلال عدة برامج وحلول تناسب جميع الأعضاء، إضافة إلى صرف 50% من الراتب التقاعدي كحد أدنى طيلة عام 2024 ودون تطبيق الاقتطاع المنصوص عليه في النظام عند الصرف ودون اية خصومات لصناديق أخرى والتي تبلغ ما يقارب 400 ألف دينار شهريا.

كما تركز خطة العمل وفقا للمهندس سمارة، على طرح حلول لمعالجة الرواتب التقاعدية المتأخرة لعام 2023 بما يضمن ويساهم في سداد جميع المبالغ المستحقة للمتقاعدين خلال ثلاث سنوات وبحد أقصى خمس سنوات، وتطبيق خصم مبالغ السلف والقروض للصناديق الأخرى من رصيد المتقاعدين عن الرواتب التقاعدية المتاخرة لعام 2023، وطرح مجموعة من المزايا والحوافز للمشتركين تراعي احتياجات جميع الفئات العمرية، وإطلاق تطبيق خدمات مالية وخدمات تقاعدية للمشتركين في صندوق التقاعد ، إضافة إلى تطوير منظومة البرامج الحاسوبية بما يخص أنظمة تخطيط موارد المؤسسات Enterprise Resource Planning (ERP) عبر إطلاق التحول الرقمي في منظومة البرامج الحاسوبية في النقابة بما يساهم في ازدياد اعداد المتقاعدين والمشتركين.

وقال إن الرؤية تتطلع ايضا الى إطلاق مركز اتصال حديث يواكب التطور الرقمي الذي تشهده المملكة خاصة في ظل الرغبة في الارتقاء بالخدمات وزيادة التواصل والتفاعل مع أكبر شريحة من أعضاء الهيئة العامة داخل وخارج الأردن، إضافة إلى الربط البيني مع وزارة الاقتصاد الرقمي من خلال واجهات التطبيقات المفتوحة بما يساهم في تسهيل إجراءات تفقد الحال على المغتربين وتحديث بيانات جميع أعضاء الهيئة العامة.

وأضاف: "لدينا اليوم 7053 من المستفيدين ( الارامل والايتام) يعتمدون على الراتب التقاعدي الخاص بهم، إضافة إلى 15 الف متقاعد نسبة كبيرة منهم في الأردن يعتمدون على الراتب التقاعدي، مضيفا انه ومما لا شك فيه ان تطبيق الزامية الاشتراك على المهندسين العاملين في الأردن او خارجه سوف تساهم في صرف الرواتب التقاعدية لقرابة 22 الف متقاعد ومستفيد بمبلغ يقارب أربعة ملايين دينار شهريا، مؤكدا على أهمية تجاوب الجهات الحكومية والمسؤولين في كافة الهيئات والجهات في تشجيع المهندسين على سداد الاشتراكات التقاعدية في موعدها وكذلك الاشتراكات السنوية للنقابة التي تساهم وساهمت لعقود عديدة في تطوير وتنظيم المهن الهندسية واوجدت العديد من فرص العمل والتشغيل والتدريب وتأهيل المهندسين للدخول في سوق العمل.

وأكد المهندس سمارة أن النظام المعدل لصندوق التقاعد يعتبر عهدا جديدا سوف يساهم في تحقيق الاستقرار المالي للصندوق في أقرب وقت، حيث لدينا اليوم قرابة 168 ألف مشترك في الصندوق، وهناك مساع جادة لاستقطاب 50 ألف مهندس في عام (2024-2025) بما يضمن ديمومة الموارد المالية للصندوق للأجيال عديدة قادمة.

من جانبه، أكد أمين عام نقابة المهندسين المهندس علي ناصر، أن صندوق التقاعد يلمس تفاعلا ايجابيا من قبل المهندسين مع النظام الجديد بما يعكس الثقة الكبيرة في الجهود التي تبذلها النقابة لتحقيق مصلحة أعضائها.

وأشار المهندس ناصر أن النظام المعدل يتضمن العديد من المزايا أهمها الاعفاء من الرسوم الإضافية، داعيا الى ضرورة الاستفادة من هذه الميزة كون العمل بالإعفاء من الرسوم الإضافية ينتهي بتاريخ 16/12/2024 وهو مرتبط بأعمار المشتركين، كما يسمح النظام المعدل تقسيط الاشتراكات الاختيارية لمدة سبع سنوات وهي محتسبة على القسط الشهري المعمول به قبل تطبيق النظام المعدل وتعتبر فرصة مميزة للمشتركين لسدادها واحتساب الفترة المسددة ضمن معادلة احتساب الراتب التقاعدي.

وأشاد الامين العام بجهود نقيب المهندسين الأردنيين ومجلس النقابة والإدارة التنفيذية الذين قاموا بعقد العديد من الاجتماعات مع لجان الارتباط في دول الخليج العربي لاطلاعهم عن خطط الصندوق في المرحلة القادمة من خلال فريق عمل متخصص، حيث تم تنفيذ زيارة لوزارة الاشغال والإسكان ومؤسسة الضمان الاجتماعي لشرح نظام ومزايا صندوق التقاعد المعدل للعاملين في هذه الجهات، وسيتبعها جولات يترأسها المدير التنفيذي لصندوق التقاعد لكافة الجهات الحكومية وكبرى المكاتب الهندسية وشركات ومصانع القطاع الخاص لتقديم شرح مفصل عن النظام المعدل وتقديم الخدمات التقاعدية للمهندسين في الأردن وجميع دول العالم.