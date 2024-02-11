ما الإسعافات الأولية الصحيحة لحالات الحروق؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحتاج المصابين في حوادث الحروق إلى التعامل معهم بشكل سريع من خلال تقديم بعض الإسعافات الأولية في اللحظات الأولى للحادث لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة.
الإسعافات الأولية الصحيحة لحالات الحروق:
- تقييم حالة المريض وسبب الحرق من حيث نار، سائل ساخن، مواد كيميائية، كهرباء.
- تقييم شدة الحرق حيث يختلف من درجة إلى اخرى فحريق الدرجة الأولى تتمثل أعراض في احمرار وتورم وألم، والدرجة الثانية اعراضه بثور مع ألم شديد، والدرجة الثالثة وأعراضه جلد أبيض أو بني متفحم.
- إبعاد المريض عن مصدر الحرارة، وذلك من خلال اطفاء النار أو إزالة المريض من مصدر السائل الساخن أو المواد الكيميائية أو فصل مصدر الكهرباء.
- تبريد الحرق من خلال وضع مكان الحرق تحت ماء جاري لمدة 10 إلى 20 دقيقة لتقليل الألم والاسراع من عملية الشفاء للحرق.
- استخدم كمادات باردة مع تجنب وضع الثلج مباشرة على الجلد.
- إزالة الملابس بحرص مع تجنب تمزيق الجلد، وكذا المجوهرات قبل تورم المنطقة المصابة.
- استخدام ضمادة شاش معقمة أو قطعة قماش نظيفة لتغطية الحرق.
- إعطاء مسكنات الألم مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين.
- نقل المريض إلى المستشفى إذا كانت حالته خطيرة.
الكونسلتو
MENAFN11022024000208011052ID1107837708
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.