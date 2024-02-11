ما الإسعافات الأولية الصحيحة لحالات الحروق؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحتاج المصابين في حوادث الحروق إلى التعامل معهم بشكل سريع من خلال تقديم بعض الإسعافات الأولية في اللحظات الأولى للحادث لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة.الإسعافات الأولية الصحيحة لحالات الحروق:



- تقييم حالة المريض وسبب الحرق من حيث نار، سائل ساخن، مواد كيميائية، كهرباء.

- تقييم شدة الحرق حيث يختلف من درجة إلى اخرى فحريق الدرجة الأولى تتمثل أعراض في احمرار وتورم وألم، والدرجة الثانية اعراضه بثور مع ألم شديد، والدرجة الثالثة وأعراضه جلد أبيض أو بني متفحم.

- إبعاد المريض عن مصدر الحرارة، وذلك من خلال اطفاء النار أو إزالة المريض من مصدر السائل الساخن أو المواد الكيميائية أو فصل مصدر الكهرباء.

- تبريد الحرق من خلال وضع مكان الحرق تحت ماء جاري لمدة 10 إلى 20 دقيقة لتقليل الألم والاسراع من عملية الشفاء للحرق.

- استخدم كمادات باردة مع تجنب وضع الثلج مباشرة على الجلد.

- إزالة الملابس بحرص مع تجنب تمزيق الجلد، وكذا المجوهرات قبل تورم المنطقة المصابة.

- استخدام ضمادة شاش معقمة أو قطعة قماش نظيفة لتغطية الحرق.

- إعطاء مسكنات الألم مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين.

- نقل المريض إلى المستشفى إذا كانت حالته خطيرة.

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