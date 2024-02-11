علامات تظهر على جلدك في الشتاء.. انتبه إليها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تظهر بعض العلامات على الجلد مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء ويجب الانتباه إليها، لأنها قد تسبب مضاعفات بحسب الدكتور حسام عبدالغفار .



وقال عبدالغفار، إنه يجب الانتباه إلى علامات التثليج التي قد تظهر على جلدك أثناء انخفاض درجات الحرارة، والتوجه إلى مكان دافيء فورًا إذا ظهرت عليك بعض الأعراض وهي:



برودة في:

- أصابع اليدين والقدمين.

- الأذنين والأنف.

- الخدين والذقن.

وأشار عبدالغفار، إلى أن هذه العلامات قد تؤدي إلى حدوث جفاف البشرة وتقشرها، خاصًة في اليدين والوجه، بالإضافة إلى الشعور بحكة وتهيج، وظهور تشققات في الجلد.



وأوضح عبدالغفار، أن من بعض العلامات هي الإحمرار فقد تصبح البشرة حمراء وملتهبة، خاصًة في المناطق المعرضة للبرد، مثل الوجه والأذنين، وكذا الشعور بألم وحرقة، وظهور بقع حمراء على الجلد.



وأضاف عبدالغفار، قد يصل الأمر إلى حدوث تورم في الأطراف، مثل الأصابع والقدمين، وصعوبة في تحريك الأطراف، وظهور تقرحات البرد، وقد تستمر لمدة أسبوعين، وكذلك تفاقم أعراض الأكزيما، مثل الحكة والاحمرار والتهاب الجلد.



ونصح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بضروة الحفاظ على ترطيب البشرة، باستخدام مرطب غني بالزيوت الطبيعية، وشرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم، وارتداء الملابس الدافئة، وطبقات متعددة منها للحفاظ على دفء الجسم، وتغطية الرأس واليدين والقدمين، واستخدام قفازات ووشاح، كما ينبغي تجنب التعرض للبرد الشديد، وقضاء وقت قصير في الخارج خلال الأيام الباردة.

الكونسلتو

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