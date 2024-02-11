تراجع سعر الخيار في السوق المركزي اليوم مع واردات تبلغ 226 طناً

MENAFN - Al Wakeel News)بلغت الكميات الواردة لساحات سوق الخضار المركزي اليوم الأحد من الخيار حوالي 226 طنًا، وهي ضمن معدلات العام الحالي، وفقًا لما أكده مدير السوق، كساب الشخانبة.



وانخفض سعر الخيار في السوق اليوم بفارق 10 قروش عن يوم أمس، حيث بلغ سعر الكيلو بين 40 و 75 قرشًا، بعد ارتفاعه لأكثر من مرة منذ مطلع العام الحالي.



فيما استقرت أسعار باقي أصناف الخضار الأساسية الأخرى، حيث بلغ سعر البندورة بين 8 و 20 قرشًا للكيلو، والبطاطا بين 20 و 35 قرشًا للكيلو.



وبلغت الكميات الواردة إلى السوق المركزي 3279.282 طن من الخضار والفواكه والورقيات، فيما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات بالسوق 163.541 طن.









