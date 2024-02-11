تراجع سعر الخيار في السوق المركزي اليوم مع واردات تبلغ 226 طناً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغت الكميات الواردة لساحات سوق الخضار المركزي اليوم الأحد من الخيار حوالي 226 طنًا، وهي ضمن معدلات العام الحالي، وفقًا لما أكده مدير السوق، كساب الشخانبة.
وانخفض سعر الخيار في السوق اليوم بفارق 10 قروش عن يوم أمس، حيث بلغ سعر الكيلو بين 40 و 75 قرشًا، بعد ارتفاعه لأكثر من مرة منذ مطلع العام الحالي.
فيما استقرت أسعار باقي أصناف الخضار الأساسية الأخرى، حيث بلغ سعر البندورة بين 8 و 20 قرشًا للكيلو، والبطاطا بين 20 و 35 قرشًا للكيلو.
وبلغت الكميات الواردة إلى السوق المركزي 3279.282 طن من الخضار والفواكه والورقيات، فيما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات بالسوق 163.541 طن.
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