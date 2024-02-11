المواصفات والمقاييس: 1030 شكوى بقطاع المحروقات العام الماضي وإغلاق 11 محطة مخالفة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندسة عبير الزهير، المواطنين، لتقديم الشكاوى عبر منصاتها المختلفة والمتعلقة بجودة المنتجات المتداولة بالسوق المحلية في حال وجود عيوب فيها، لافته لتلقي 1030 شكوى العام الماضي.



وحسب بيانات للمؤسسة، تم خلال العام الماضي تحويل 109 منشآت إلى النائب العام، جراء مخالفات لقانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة (2000) وتعديلاته.



كما حولت المواصفات 12 محطة محروقات إلى النّائب العام، أُغلق منها 11، فيما أنذرت واحدة، و14 صهريج سولار ووكالة غاز واحدة، و6 محلّات تجاريّة بسبب التّلاعب بالموازين.



ودعت الزهير المواطنين إلى تقديم الشكاوى عبر منصات المؤسسة المختلفة، سواء من خلال الموقع الإلكتروني، أو منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، في حال وجود شك لديهم حول أي منتج، من حيث النوع والحجم، ومدة الصلاحية وبلد المنشأ، أو أي علامة أخرى تستدعي الفحص.



وكشفت، أن المؤسسة نفذت 3650 جولة تفتيشية ورقابية على الأسواق والمصانع المحلية بمختلف محافظات المملكة، أصدرت خلالها 14 قرار إغلاق و66 إنذارا، ضمن سعيها المستمر لحماية المستهلك وتوفير منتجات آمنة للاستخدام ومطابقة للمواصفات.



وأوضحت ان المؤسسة تسعى لتسهيل دخول منتجات الصناعة الوطنية للأسواق العالمية من خلال مواءمة المواصفات القياسية الأردنية والقواعد الفنية، والوثائق التقييسية، مع المواصفات الدولية، ومراجعتها ومراقبة تطبيقها باستمرار، مشيرة الى أن المواصفات القياسية هي الأساس في التعاقدات التجارية، فهي توحد اللغة المستخدمة بين الجهات ذات العلاقة وتحافظ على حقوقهم، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج.



وبلغ عدد الشّكاوى التي تمّ استقبالها ومتابعتها في قطاع المحروقات 413، من إجمالي 1030 شكوى، وبلغ عدد مضخّات الوقود التي تمّ التحقق منها 23233 مضخة، وعدد أسطوانات الغاز المنزليّ التي تمّ التحقق منها 10400، وعدد صهاريج المحروقات التي تمّ التحقق منها 1822، وعدد عيّنات المحروقات التي تمّ فحصها 2266 من بينها 1250 عيّنة من البواخر، فيما تحققت المؤسسة من 26000 عدّاد سيارة أجرة“تاكسي” في 2023.



وأصدرت المؤسسة العام الماضي 170 مواصفة قياسية، من إجمالي 3427 جديدة لمواكبة التطور الهائل في حقول التصنيع والمعرفة.



وأجرت المؤسسة العام الماضي، 132 ألف فحص في مختبراتها، شملت منتجات كيماوية عديدة كالمنظفات ومواد التجميل والورق الصحي وزيوت المحركات، ومنتجات غذائية من زيوت وعصائر وفحوصات هندسية كفحوصات مصابيح الإنارة ووحدات الإنارة الموفّرة للطاقة.



وأضافت الزهير أن الرقابة على المستوردات، تبدأ من المراكز الجمركية الحدودية، حيث تسحب المؤسسة عينات من المنتجات، وتفحصها وفق نظام مؤتمت، مشيرة إلى أن المنتجات تصنّف وفق مسارب ثلاثة، هي الأخضر والأصفر والأحمر، بحسب معايير خطورة محدّدة مثل بلد المنشأ ونوع المنتج والمستورد وشركة التّخليص، إذ يعد المسرب الأحمر الأعلى خطورةً ويخضع لإجراءات تفتيش صارمة.



وبينت أن الهدف من التقييس هو التحقق من مدى ملاءمة المنتجات والعمليات الإنتاجية والخدمات للأغراض التي خصصت لها ومنع العوائق للتجارة وتسهيل التعاون التقني.



وأضافت أن“الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس في الأردن والهيئات المماثلة في الدول يبسط إجراءات عمليات التبادل التجاري ويوفر الوقت والجهد والمال على التجار”.



ولفتت إلى أن شهادات المطابقة للمنتجات الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس، هي مطلب الدول المستوردة وتسهل دخول منتجاتك إلى تلك الدول، فيما أن تحقيق المنتج لمتطلبات علامة الجودة الأردنية يزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، كدليل على ارتفاع مستوى جودتها.

ومنحت المؤسسة في إطار سعيها لرفع جودة المنتجات، بحسب الزهير علامة الجودة الأردنية لـ 131 منتجاً مع نهاية العام الماضي، منها 12 خلال 2023 وحدها، في مختلف القطاعات الصناعية لـ 52 منشأة منها 4 منشآت من خارج المملكة.



وأوضحت أن العلامة تعني أن المنتج يمتاز بجودة أعلى من متطلّبات المواصفة القياسيّة الخاصّة به، ما يمنحه الأفضليّة عن غيره من المنتجات.



ومنحت المؤسسة علامة حلال لـ 95 منتجاً، منها 34 خلال عام 2023، بما يضمن تحقيق المنتج لمتطلّبات الشّريعة الإسلاميّة، ما يعزز الثّقة بهذه المنتجات وزيادة الإقبال عليها في السّوق العالمي الذي يشهد طلباً متزايداً على المنتجات الحلال، إذ شهد العام الماضي منح 287 شهادة حلال للإرساليّات المعدة لغايات التصدير، كما منحت المؤسسة 1091 شهادة مطابقة خلال الفترة ذاتها.



وأكدت الزهير تشجيع المؤسسة للتوجّه نحو المنتجات العضويّة، مشيرة إلى تحقّق المؤسسة العام الماضي من صحّة 305 من شهادات المنتج العضوي، ومنحت شهادتين للممارسات الزّراعيّة الجيّدة (GLOBAL G.A.P) بعد التزام المزارع بتحقيق متطلباتها، حيث تهدف هذه الممارسات إلى إنتاج زراعي آمن ومستدام بالإضافة إلى تعزيز الفرصة أمام المزارع لتصدير منتجاتها للأسواق الخارجية.



وأشارت إلى أن المؤسسة تمنح كذلك شهادة“شمسي” لمنتج اللاقط الشمسي الحراري والنظام الشمسي الحراري لتسخين المياه، وتحظى علامة شمسي باعتراف متبادل من جميع الدول العربية الأعضاء في شبكة شمسي، بما يمنح المنتج الثّقة ويفتح أمامه المزيد من الأسواق العربيّة.



وبلغ عدد الشّركات المنضمّة لبرنامج التاجر الملتزم 114 شركة ومؤسسة، منها 21 انضمت خلال 2023.



وبلغت كميّات المصوغات الذّهبيّة والفضيّة والبلاتينيّة والسبائك والمسكوكات، التي تعاملت معها مؤسسة المواصفات والمقاييس، المشغولة محليا والمستوردة، 36200 كيلو غرام في عام 2023.



وقالت الزهير إن كمية المصوغات المحلية التي تم فحصها ودمغها بلغت 7888 كيلوغراماً، فيما وصلت كمية المصوغات الذهبية المستوردة التي تم فحصها ودمغها إلى 4480 كيلوغراماً، إلى جانب 12081 كيلوغراما من السّبائك الذهبية.

وأضافت أن كميات المصوغات والسبائك الفضية التي تعاملت معها المؤسسة بلغت 11485 كيلوغراماً منها 7944 كيلوغراماً من المصوغات المشغولة و3540 من السبائك الفضية.



وبيّنت أن المؤسسة حللت 15876 عينة، واستقبلت 1002 معاملة جمركية متعلقة بالمصوغات، وفتشت 412 محلاً ومشغلاً لبيع المجوهرات في جميع محافظات المملكة.

وقالت إن المؤسسة تمتلك مختبرين متطورين لفحص كفاءة الطاقة يعملان على فحص مصابيح ووحدات الإنارة، كما تمتلك مختبرا للتّحليل الآلي يجري فحوصات عديدة مثل الكشف عن المواد الحافظة في المواد الغذائية والكشف عن الغش أو التلاعب في زيت الزّيتون، إلى جانب امتلاك المؤسسة المختبر المعتمد الوحيد في المملكة لتذوّق زيت الزّيتون، إضافة إلى مختبرات فحص عدّادات المياه والكهرباء ومختبرات المقاييس والكتلة، والأحجام، ومختبر فحص أدوات الضغط والحرارة الطبيّة وأدوات قياس ضغط الإطارات، ومختبر لفحص عدادات التاكسي.



وبيّنت أن هذه الفحوصات تهدف للتحقق من مطابقة المنتجات للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بها، وحرصاً على تداول المنتجات الآمنة للصحة الصديقة للبيئة، الموفرة للطاقة، وبما يعزز الاقتصاد الوطني.



وأنشأت المؤسسة مجلس شراكة مع القطاع الخاص، بهدف التشاور في مختلف التعليمات التي تصدر، ومناقشة أية مقترحات، وإشراكهم في إعداد أي مواصفة ، كتجسيد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من مختلف القطاعات ذات العلاقة، إضافة لتقديم الاستشارات الفنية للمستوردين والمصنعين على حدٍّ سواء، بما يضمن تحقيق منتجاتهم أفضل المعايير المعتمدة.



وأتلفت المؤسسة أو أعادت تصدير عدد من المنتجات خلال العام 2023، منها أكثر من 432 ألف قطعة من بطّاريات الهواتف الخلوية والسّجائر الالكترونية وقطع غيار السيارات، وأكثر من 194 ألف قطعة من الألعاب، و10 آلاف عبوة من الزيوت المعدنية ومضادات التجمد، و 154 ألف قطعة من وحدات الإنارة واللمبات، ونحو 126 ألف حبل زينة، و128 ألف قطعة من مواد ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، و18 طناً من مواد التنظيف، و54 ألف متر من البلاط والسيراميك، و19 ألف قطعة من الأدوات الصحية المخالفة، و27 ألف قطعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية، و48 ألف قطعة من الكوابل والوصلات والشواحن والفيش الكهربائية المخالفة، و59 ألف قطعة من الملابس والأحذية والمنسوجات مثل الشراشف والحرامات، و36 ألف قطعة من اكسسوارات الأجهزة الخلوية التي تحمل علامات تجارية مقلدة.



وأكّدت الزهير أن المؤسسة تطور خدماتها باستمرار، بما يلبي احتياجات متلقيها، من قطاع الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات، والمؤسسات العامة، والمؤسسات العلمية ومراكز البحث العلمي والمختبرات، والمستهلكين، ويعزز تنافسية المنتجات الوطنية، ويرفع فرص التصدير، وتنمية الاقتصاد الوطني.