الخرابشة يتابع أولويات قطاعي الطاقة والتعدين في رؤية التحديث الاقتصادي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تابع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، في اجتماع اليوم الأحد، تقدم سير العمل في تنفيذ الأولويات والمبادرات الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 لقطاعي الطاقة والتعدين.
واطلع الخرابشة على الإجراءات وانشطة الأولويات المطلوبة خلال شهر شباط الحالي وتقدم سيرها وفقا للجدول الزمني المقرر.
ووجه الخرابشة كافة ضباط ارتباط الجهات المعنية بمتابعة المبادرات اتخاذ الإجراءات اللازمة للسير قدماً في المبادرات وفقاً للجدول الزمني المحدد.
MENAFN11022024000208011052ID1107837703
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.