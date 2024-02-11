Sunday, 11 February 2024 02:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخرابشة يتابع أولويات قطاعي الطاقة والتعدين في رؤية التحديث الاقتصادي

2/11/2024 5:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تابع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، في اجتماع اليوم الأحد، تقدم سير العمل في تنفيذ الأولويات والمبادرات الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 لقطاعي الطاقة والتعدين.
واطلع الخرابشة على الإجراءات وانشطة الأولويات المطلوبة خلال شهر شباط الحالي وتقدم سيرها وفقا للجدول الزمني المقرر.


ووجه الخرابشة كافة ضباط ارتباط الجهات المعنية بمتابعة المبادرات اتخاذ الإجراءات اللازمة للسير قدماً في المبادرات وفقاً للجدول الزمني المحدد.


MENAFN11022024000208011052ID1107837703

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث