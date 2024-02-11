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ثالث أغنى رجل في العالم يبيع أسهما في أمازون بملياري دولار

2/11/2024 5:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - باع مؤسس "أمازون" الملياردير جيف بيزوس ما قيمته نحو ملياري دولار من أسهم شركته العملاقة للتوزيع عبر الإنترنت، وفقا لوثيقة قدمت إلى السلطات التنظيمية لسوق الأوراق المالية.


وأظهرت الوثيقة أن بيزوس باع الأربعاء والخميس الماضيين نحو 12 مليونا من أسهم "أمازون" راوح سعر كل منها بين 168 و171 دولارا.


وأشارت وثيقة نشرت الأربعاء الماضي إلى أن بيزوس يعتزم في بيع 50 مليونا من أسهم المجموعة التي أسسها قبل 30 عاما ويرأسها اليوم.


وتقدر مجلة "فوربس" ثروة بيزوس بـ 195.5 مليار دولار، ما يجعله ثالث أغنى رجل في العالم بعد الرئيس التنفيذي لمجموعة "إل في إم إتش" الفرنسي برنار أرنو ورئيس "تيسلا" ومنصة "إكس" و"سبايس إكس" إيلون ماسك.


وأصدرت "أمازون" في الأول من فبراير نتائجها المالية التي فاقت التوقعات بكثير.
وحققت المجموعة مبيعات بقيمة 170 مليار دولار، بزيادة قدرها 14 % في عام واحد، وصافي ربح قدره 10.6 مليارات دولار.

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