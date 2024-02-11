ثالث أغنى رجل في العالم يبيع أسهما في أمازون بملياري دولار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - باع مؤسس "أمازون" الملياردير جيف بيزوس ما قيمته نحو ملياري دولار من أسهم شركته العملاقة للتوزيع عبر الإنترنت، وفقا لوثيقة قدمت إلى السلطات التنظيمية لسوق الأوراق المالية.
وأظهرت الوثيقة أن بيزوس باع الأربعاء والخميس الماضيين نحو 12 مليونا من أسهم "أمازون" راوح سعر كل منها بين 168 و171 دولارا.
وأشارت وثيقة نشرت الأربعاء الماضي إلى أن بيزوس يعتزم في بيع 50 مليونا من أسهم المجموعة التي أسسها قبل 30 عاما ويرأسها اليوم.
وتقدر مجلة "فوربس" ثروة بيزوس بـ 195.5 مليار دولار، ما يجعله ثالث أغنى رجل في العالم بعد الرئيس التنفيذي لمجموعة "إل في إم إتش" الفرنسي برنار أرنو ورئيس "تيسلا" ومنصة "إكس" و"سبايس إكس" إيلون ماسك.
وأصدرت "أمازون" في الأول من فبراير نتائجها المالية التي فاقت التوقعات بكثير.
وحققت المجموعة مبيعات بقيمة 170 مليار دولار، بزيادة قدرها 14 % في عام واحد، وصافي ربح قدره 10.6 مليارات دولار.
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