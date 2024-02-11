صحة غزة: 112 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة
التاريخ
2/11/2024 5:11:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سجلت وزارة الصحة في غزة 112 شهيدا و173 مصابا في القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 28176 شهيدا و67784 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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