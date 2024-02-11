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صحة غزة: 112 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

2/11/2024 5:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سجلت وزارة الصحة في غزة 112 شهيدا و173 مصابا في القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.


وأوضحت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 28176 شهيدا و67784 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


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