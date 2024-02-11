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ترامب: زيلينسكي أعظم تاجر عرفه التاريخ

2/11/2024 5:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصف رئيس أمريكا السابق دونالد ترامب الرئيس فلاديمير زيلينسكي بـ"أعظم تاجر في التاريخ"، وقال إن واشنطن ستخسر مئات مليارات الدولارات إذا "عقدت أوكرانيا صفقة مع روسيا" بحسب بلومبرغ.


يشار إلى أنه في وقت سابق، دعا زيلينسكي المرشح للرئاسة الأمريكية ترامب إلى "التفكير قبل التحدث" وذلك ردا على تصريحات ترامب التي قال فيها إنه سينهي النزاع في أوكرانيا بسرعة في حال تم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، طالب ترامب بتوقف بلاده عن منح الأموال للدول الأجنبية في إطار "المساعدات" والعمل على تحويل جميع تلك الأموال إلى شكل قروض.

RT

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