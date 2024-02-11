الجيش: سقوط إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو واستشهاد طاقمها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، صباح الأحد، بسقوط إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROP) أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية/ المفرق.
وبيّن المصدر أنه نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كل من الرائد الطيار عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبدالله الخضير بعد أن تم نقلهما إلى مدينة الحسين الطبية.
إذ تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيدين، وتسأل الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهما وذويهما ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء.
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