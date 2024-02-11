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الجيش: سقوط إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو واستشهاد طاقمها

2/11/2024 5:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، صباح الأحد، بسقوط إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROP) أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية/ المفرق.


وبيّن المصدر أنه نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كل من الرائد الطيار عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبدالله الخضير بعد أن تم نقلهما إلى مدينة الحسين الطبية.


إذ تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيدين، وتسأل الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهما وذويهما ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء.

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