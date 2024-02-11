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دولة عربية تعلن تعليق الدوام الوجاهي غداً الاثنين

2/11/2024 5:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وكالة الأنباء الاماراتية قرار مجلس الوزراء الاماراتي بتحويل دوام يوم غدٍ الإثنين 12 فبراير 2024 عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.

كما تقرر أن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية عن بعد مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة .
وأصدر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، تحذيرا من ظروف جوية ماطرة ستشهدها معظم مناطق الدولة يومي الأحد والاثنين الـ11 والـ12 من فبراير/ شباط الجاري.


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