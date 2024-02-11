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مذكرة تعاون بين مؤسسة الضمان وجمعية البنوك

2/11/2024 5:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وجمعية البنوك في الأردن مذكرة تفاهم بهدف اعتماد معايير الصحة والسلامة المهنية التي سيتم تطبيقها على منشآت القطاع المصرفي في الأردن.
ووقع الاتفاقية عن مؤسسة الضمان مدير عام المؤسسة الدكتور محمد صالح الطراونة وعن جمعية البنوك في الأردن مديرها العام الدكتور ماهر المحروق، وذلك في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة.
وبموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين ستقوم مؤسسة الضمان بالتنسيق مع جمعية البنوك بعقد ورش تدريبية موجهة للقطاع المصرفي لتحديد معايير السلامة والصحة المهنية الملائمة وصولاً لمعايير أكثر مراعاة لخصوصية بيئة العمل المصرفي وطبيعته، بالإضافة إلى عقد ورش عمل ودورات تدريبية للتوعية بمعايير الصحة والسلامة المهنية والإجراءات التي يتعين اتخاذها من قبل البنوك الأردنية حول هذا المضمون والتنسيق لفعاليات أو أنشطة تدريبية أو ورش عمل أخرى ذات اهتمام مشترك.


يذكر بأن مؤسسة الضمان لديها كادر وظيفي مدرب ومؤهل في مجال السلامة الصحة المهنية والذي يسهم بنشر الوعي والمعرفة بأحكام قانونها لدى العاملين في القطاع المصرفي والتعريف بتشريعات الضمان وخصوصاً المتعلقة بالسلامة المهنية بصفتها تشريعات وطنية مهمة.

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