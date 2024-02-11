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تعميم من البنك المركزي على شركات التأمين في الأردن

2/11/2024 5:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عمّم البنك المركزي الأردني، على مقدمي الخدمات التأمينية في المملكة، بتزويد دائرة الإحصاءات العامة بالبيانات المالية اللازمة، دون ذكر أي معلومات أو بيانات فردية تتعلق بالأشخاص المؤمن لهم أو المستفيدين.
وبيّن التعميم، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن دائرة الإحصاءات العامة طلبت من البنك المركزي تزويدها بالبيانات المالية، لغايات تنفيذ العديد من المسوح الإحصائية بالعينة التي تغطي كافة القطاعات الاقتصادية، بهدف توفير بيانات حول نشاط المنشأة عن السنة السابقة للزيادة، والتي تستخدم لأغراض حساب الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف، أن البيانات ربع السنوية تستخدم لأغراض حساب المؤشرات الاقتصادية الربعية، مؤكدة أن هذه البيانات تُعتبر سرية، حسب المادة 11/أ من قانون الإحصاءات العامة .







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