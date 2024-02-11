“بيوتي وورلد السعودية” 2024 ينطلق اليوم ويضم 4 فعاليات رئيسية

الرياض – أصداف نيوز:

ينطلق اليوم معرض“بيوتي وورلد السعودية” في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ويستمر وحتى 13 فبراير 2024، ويعتبر“بيوتي وورلد السعودية” المعرض الوحيد المتخصص بقطاعات الجمال والعطور والشعر والرفاهية في المملكة، وتعد هذه الدورة أكبر بأربع مرات مقارنة مع الدورات السابقة، حيث تضم أكثر من 350 عارضاً من نحو 36 دولة، وتشغل أربع قاعات.

وستشهد دورة المعرض الحالية تقديم العديد من العروض التوضيحية، إلى جانب توفير أفضل الفرص في العالم للموردين والعلامات التجارية والشركات والعاملين في قطاع الجمال للتواصل، ما يساهم في تعزيز مكانة“بيوتي وورلد السعودية” كواحد من أهم المعارض التجارية الصناعية على مستوى العالم.

أبرز فعاليات“بيوتي وورلد السعودية” لعام 2024:

“بيوتي لايف!”:

سيشهد معرض“بيوتي وورلد السعودية” ولأول مرة تنظيم عروض“بيوتي لايف!” التي تمثل احتفاءً بروح قطاع الجمال النابض بالحياة، حيث تتضمن تقديم مجموعة من الدروس والعروض التوضيحية والتدريبية المتخصصة في فنون الأظافر والماكياج الدائم على يد مجموعة من الخبراء الإقليميين والعالميين، إلى جانب تنظيم“مسابقة الحلاقة”، وتطل“بيوتي لايف” خلال المعرض بأجندة مليئة بالمشاركات الفاعلة من العلامات التجارية التي تكشف عن توجهات قطاع الجمال المتطورة.

ويضم المعرض لأول مرة مؤتمر“نكست إن بيوتي” الذي سيشهد على مدار ثلاثة أيام تنظيم مجموعة من الجلسات الملهمة لاستكشاف التوقعات والتوجهات المتعلقة بقطاع الجمال، بما في ذلك معلومات القطاع والتوجهات الناشئة والتقنيات الحديثة التي تعيد تشكيل قطاع الجمال على المستوى الإقليمي والعالمي، كما يستعرض المؤتمر أمام الزوار العديد من وجهات النظر والرؤى الجديدة واستراتيجيات الأعمال التي يقدمها مجموعة من محللي التوجهات الدولية وخبراء العلامات التجارية وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم.

“بريميوم كلوب”:

يعد“بريميوم كلوب” برنامج حصري صمم خصيصاً لزوار المعرض من كبار المشترين وصناع القرار في القطاع، حيث يمنحهم فرصة الاستمتاع بمجموعة من المزايا المجانية التي تساهم في تسهيل وإثراء تجربتهم في“بيوتي وورلد”. وصمم البرنامج بهدف تشجيع المشترين على التواصل مع العارضين والاستمتاع بتجربة ممتعة في المعرض، إلى جانب ضمان دخولهم إلى صالة“بريميوم كلوب”، حيث يمكنهم عقد الاجتماعات والاستمتاع بتناول المرطبات الخفيفة والقهوة واستخدام شبكة الإنترنت، والحصول على ما يحتاجونه من مساعدة داخل موقع المعرض.

التق مع العالم في المملكة العربية السعودية:

يشارك في معرض“بيوتي وورلد السعودية 2024” الذي تنظمه الشركة العربية الأولى للمعارض والمؤتمرات بترخيص من ميسي فرانكفورت،أكثر من 35 دولة، حيث ستعرض كل من أجنحة فرنسا وتركيا وكوريا وجنوب أفريقيا والصين وهونج كونج، بعضًا من العلامات التجارية والمنتجات والخدمات الأكثر تميزًا في العالم، ما يساهم في توفير العديد من الفرص للمشترين، وتعزيز التواصل والتعاون التجاري على المستوى الدولي، في ظل توجه أنظار قطاع الجمال في العالم نحو المملكة العربية السعودية بحثاً عن فرص نمو جديدة.

وفي هذا الإطار، قال سيد علي أكبر، مدير إدارة المعرض في ميسي فرانكفورت ميدل إيست:“مع بدء العد التنازلي لتنظيم الدورة الرابعة من معرض“بيوتي وورلد السعودية”، يسعدنا تقديم العديد من العروض المميزة التي لا يمكن تفويتها خلال المعرض الذي يسلط الضوء على نمو قطاع الجمال”، مشيراً إلى أن الترحيب بضيوف“بريميوم كلوب” للاستفادة من ميزات المعرض الجديدة يساهم في تعزيز مكانة“بيوتي وورلد السعودية” كنقطة التقاء إقليمية مهمة للقطاع.

ويُعد بيوتي وورلد السعودية النسخة الخامسة من علامة“بيوتي وورلد العالمية”، حيث يتم تنظيم المعارض السنوية الأخرى في دبي (بيوتي وورلد ميدل إيست) واليابان (بيوتي وورلد اليابان، بيوتي وورلد غرب اليابان، وبيوتي وورلد اليابان فوكوكا)، وبيوتي وورلد السعودية المرخص من شركة ميسي فرانكفورت جي إم بي أتش.

للمزيد من المعلومات أو للتسجيل كزائر في معرض بيوتي وورلد السعودية 2024، يُرجى زيارة الموقع الرسمي: