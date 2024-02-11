“بيوتي وورلد السعودية” 2024 ينطلق اليوم ويضم 4 فعاليات رئيسية

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
ينطلق اليوم معرض“بيوتي وورلد السعودية” في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ويستمر وحتى 13 فبراير 2024، ويعتبر“بيوتي وورلد السعودية” المعرض الوحيد المتخصص بقطاعات الجمال والعطور والشعر والرفاهية في المملكة، وتعد هذه الدورة أكبر بأربع مرات مقارنة مع الدورات السابقة، حيث تضم أكثر من 350 عارضاً من نحو 36 دولة، وتشغل أربع قاعات.
وستشهد دورة المعرض الحالية تقديم العديد من العروض التوضيحية، إلى جانب توفير أفضل الفرص في العالم للموردين والعلامات التجارية والشركات والعاملين في قطاع الجمال للتواصل، ما يساهم في تعزيز مكانة“بيوتي وورلد السعودية” كواحد من أهم المعارض التجارية الصناعية على مستوى العالم.
أبرز فعاليات“بيوتي وورلد السعودية” لعام 2024:
“بيوتي لايف!”:
سيشهد معرض“بيوتي وورلد السعودية” ولأول مرة تنظيم عروض“بيوتي لايف!” التي تمثل احتفاءً بروح قطاع الجمال النابض بالحياة، حيث تتضمن تقديم مجموعة من الدروس والعروض التوضيحية والتدريبية المتخصصة في فنون الأظافر والماكياج الدائم على يد مجموعة من الخبراء الإقليميين والعالميين، إلى جانب تنظيم“مسابقة الحلاقة”، وتطل“بيوتي لايف” خلال المعرض بأجندة مليئة بالمشاركات الفاعلة من العلامات التجارية التي تكشف عن توجهات قطاع الجمال المتطورة.
ويضم المعرض لأول مرة مؤتمر“نكست إن بيوتي” الذي سيشهد على مدار ثلاثة أيام تنظيم مجموعة من الجلسات الملهمة لاستكشاف التوقعات والتوجهات المتعلقة بقطاع الجمال، بما في ذلك معلومات القطاع والتوجهات الناشئة والتقنيات الحديثة التي تعيد تشكيل قطاع الجمال على المستوى الإقليمي والعالمي، كما يستعرض المؤتمر أمام الزوار العديد من وجهات النظر والرؤى الجديدة واستراتيجيات الأعمال التي يقدمها مجموعة من محللي التوجهات الدولية وخبراء العلامات التجارية وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم.
“بريميوم كلوب”:
يعد“بريميوم كلوب” برنامج حصري صمم خصيصاً لزوار المعرض من كبار المشترين وصناع القرار في القطاع، حيث يمنحهم فرصة الاستمتاع بمجموعة من المزايا المجانية التي تساهم في تسهيل وإثراء تجربتهم في“بيوتي وورلد”. وصمم البرنامج بهدف تشجيع المشترين على التواصل مع العارضين والاستمتاع بتجربة ممتعة في المعرض، إلى جانب ضمان دخولهم إلى صالة“بريميوم كلوب”، حيث يمكنهم عقد الاجتماعات والاستمتاع بتناول المرطبات الخفيفة والقهوة واستخدام شبكة الإنترنت، والحصول على ما يحتاجونه من مساعدة داخل موقع المعرض.
التق مع العالم في المملكة العربية السعودية:
يشارك في معرض“بيوتي وورلد السعودية 2024” الذي تنظمه الشركة العربية الأولى للمعارض والمؤتمرات بترخيص من ميسي فرانكفورت،أكثر من 35 دولة، حيث ستعرض كل من أجنحة فرنسا وتركيا وكوريا وجنوب أفريقيا والصين وهونج كونج، بعضًا من العلامات التجارية والمنتجات والخدمات الأكثر تميزًا في العالم، ما يساهم في توفير العديد من الفرص للمشترين، وتعزيز التواصل والتعاون التجاري على المستوى الدولي، في ظل توجه أنظار قطاع الجمال في العالم نحو المملكة العربية السعودية بحثاً عن فرص نمو جديدة.
وفي هذا الإطار، قال سيد علي أكبر، مدير إدارة المعرض في ميسي فرانكفورت ميدل إيست:“مع بدء العد التنازلي لتنظيم الدورة الرابعة من معرض“بيوتي وورلد السعودية”، يسعدنا تقديم العديد من العروض المميزة التي لا يمكن تفويتها خلال المعرض الذي يسلط الضوء على نمو قطاع الجمال”، مشيراً إلى أن الترحيب بضيوف“بريميوم كلوب” للاستفادة من ميزات المعرض الجديدة يساهم في تعزيز مكانة“بيوتي وورلد السعودية” كنقطة التقاء إقليمية مهمة للقطاع.
ويُعد بيوتي وورلد السعودية النسخة الخامسة من علامة“بيوتي وورلد العالمية”، حيث يتم تنظيم المعارض السنوية الأخرى في دبي (بيوتي وورلد ميدل إيست) واليابان (بيوتي وورلد اليابان، بيوتي وورلد غرب اليابان، وبيوتي وورلد اليابان فوكوكا)، وبيوتي وورلد السعودية المرخص من شركة ميسي فرانكفورت جي إم بي أتش.
للمزيد من المعلومات أو للتسجيل كزائر في معرض بيوتي وورلد السعودية 2024، يُرجى زيارة الموقع الرسمي:
MENAFN11022024007116015312ID1107837671
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.