القاهرة الإخبارية:استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال بمستشفى ناصر بخان يونس

(MENAFN
- Youm7) أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل باستشهاد فلسطيني برصاص قناصة الاحتلال في ساحة مستشفى ناصر فى خان يونس
جنوبي قطاع غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، خلف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، أكثر من 28.064 شهيدًا و67.611 جريحًا، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.
وتستمر طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات عنيفة في منطقة رفح الفلسطينية، وسط أنباء عن اقتراب تنفيذه لعملية اجتياح بري للمدينة المكتظة بأكثر من 1.3 مليون من الأهالي والنازحين.
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