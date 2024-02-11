القاهرة الإخبارية:استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال بمستشفى ناصر بخان يونس

MENAFN - Youm7) أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل باستشهاد فلسطيني برصاص قناصة الاحتلال في ساحة مستشفى ناصر فى خان يونسجنوبي قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، خلف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، أكثر من 28.064 شهيدًا و67.611 جريحًا، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

وتستمر طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات عنيفة في منطقة رفح الفلسطينية، وسط أنباء عن اقتراب تنفيذه لعملية اجتياح بري للمدينة المكتظة بأكثر من 1.3 مليون من الأهالي والنازحين.











