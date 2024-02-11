أمطار متفرقة على الوجه البحرى وشمال الدلتا من الثلاثاء تستمر 5 أيام

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس

مركز معلومات المناخ

بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الأسبوع الحالى حافل بالأحداث المناخية من تذبذب فى درجة الحرارة وأمطار متفرقة ونشاط متقطع للرياح.





أضاف فهيم أن هناك ارتفاعات ثم انخفاضات فى الحرارة فى حرارة الليل والنهار "تذبذبات عالية فى الحرارة ولها تأثير كبير فى زيادة معدلات التنفيل وضعف التحجيم والتلوين فى الثمار ".





أوضح فهيم أن هناك أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة معظمها على الوجه البحرى وشمال الدلتا وسيناء بداية من الثلاثاء ولمدة 5 أيام متتالية وشبورة كثيفة على الوجه البحرى ودى هيكون لها تأثيرا إيجابيا على الأمراض المحبة للرطوبة العالية زى الندوة المتأخرة فى البطاطس واللطعة الأرجوانية فى البصل والثوم والعفن الرمادى على الفروالة.





وبدأ شهر أمشير فى 8 فبراير ويمتد 30 يوما تنتهى يوم 9 مارس القادم، وهو الشهر السادس من التقويم القبطى، حيث استمد أمشير اسمه من "مجير" رمز الريح لدى قدماء المصريين وبنهاية شهر أمشير تبدأ الأحوال الجوية فى التحسن، ويأتى من بعده برمهات فصل النماء عند قدماء المصريين الذى ينحسر فيه فيضان النيل وتنمو المحاصيل.





وقسم الفلاح القديم أمشير لعشرات العشرة الأولى سماها "مشير" ويقال عليها عشرة الغنام اللى هو راعى الغنم لبداية الدفا والحقيقة أنه هناك خداع بالدفا لان البرد يعود والعشرة التانية سماها "مشرشر" أو عشرة الماعز حيث يشتد فيها البرد والهواء والأمطار وهو ما يجعل الماعز تموت والعشرة الثالث سماها "شراشر" ويقلل عليها عشرة العجوز حيث يعود كبار السن للحركة بعد رجوع الدفا.