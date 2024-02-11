الصحة الفلسطينية فى غزة: استشهاد 112 شهيدا وإصابة 173 آخرين خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Youm7) أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيد و 173 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم
أشارت وزارة الصحة في غزة عبر بيان صحفي إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 28176 شهيد و 67784 اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضى.
كانت وكالة الأونروا قد قالت إنه لم يعد هناك مكان آخر يرحل إليه الفلسطينيون في أقصى جنوب قطاع غزة، وشن عملية يعني قتل المزيد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وأضافت: "الخطر يلوح في الأفق بانتقال القتال العنيف إلى رفح الفلسطينية حيث يتكدس الفلسطينيون حاليا.. ولم نتسلم حتى الآن أي أدلة أو إثباتات على تورط موظفينا في الاتهامات الموجهة إليهم".
MENAFN11022024000132011024ID1107837634
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.