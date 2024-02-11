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الصحة الفلسطينية فى غزة: استشهاد 112 شهيدا وإصابة 173 آخرين خلال 24 ساعة

2/11/2024 4:27:37 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيد و 173 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم

أشارت وزارة الصحة في غزة عبر بيان صحفي إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 28176 شهيد و 67784 اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضى.

كانت وكالة الأونروا قد قالت إنه لم يعد هناك مكان آخر يرحل إليه الفلسطينيون في أقصى جنوب قطاع غزة، وشن عملية يعني قتل المزيد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت: "الخطر يلوح في الأفق بانتقال القتال العنيف إلى رفح الفلسطينية حيث يتكدس الفلسطينيون حاليا.. ولم نتسلم حتى الآن أي أدلة أو إثباتات على تورط موظفينا في الاتهامات الموجهة إليهم".









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