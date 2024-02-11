هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب الحدود العراقية - التركية

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، تسجيل حدوث هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر قرب الحدود العراقية-التركية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية" نيوز- أن "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، سجلت حدوث هزة أرضية صباح اليوم بلغت قوتها 4.5 درجات قرب الحدود العراقية - التركية والتي تبعد 30 كم شمال شرق العمادية من محافظة دهوك".

وأوضحت أنه "تم الشعور بالهزة من قبل المواطنين"، مشيرة إلى أنه لم ترد أي خسائر مادية أو بشرية تذكر.