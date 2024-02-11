هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب الحدود العراقية - التركية

(MENAFN
- Youm7) أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، تسجيل حدوث هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر قرب الحدود العراقية-التركية.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية" نيوز- أن "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، سجلت حدوث هزة أرضية صباح اليوم بلغت قوتها 4.5 درجات قرب الحدود العراقية - التركية والتي تبعد 30 كم شمال شرق العمادية من محافظة دهوك".
وأوضحت أنه "تم الشعور بالهزة من قبل المواطنين"، مشيرة إلى أنه لم ترد أي خسائر مادية أو بشرية تذكر.
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