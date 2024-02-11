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الأمم المتحدة: حماية المدنيين أمر مستحيل حال حدوث هجمات برية فى رفح

2/11/2024 4:27:35 AM
(MENAFN- Youm7) أكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "جيمي ماكجولدريك"، أنه من المستحيل حماية المدنيين في حالة حدوث هجمات برية في رفح بسبب الكثافة السكانية غير المسبوقة، خاصة وأن الاكتظاظ في رفح وصل إلى نقطة أصبحت فيها الطرق مسدودة بالخيام التي نصبتها الأسر التي تبحث عن أي موقع مسطح ونظيف متاح.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن شح الغذاء والماء النظيف والخدمات الصحية ومرافق الصرف الصحي، كل ذلك أدى إلى انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها في رفح، نتيجة أطنان القمامة والمخلفات في المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة.

وشدد "جيمي ماكجولدريك" على الحاجة الملحة لإدخال الوقود والمولدات وقطع الغيار لتحسين توفير المياه. وأشار إلى أن محطة تحلية الماء بجنوب غزة تعمل فقط بما يصل إلى 15% من طاقتها الأصلية.

ويُقدر شركاء الأمم المتحدة في العمل الإنساني أن حوال 100 ألف أسرة في غزة بحاجة إلى دعم لتوفير المأوى بما في ذلك الخيام المناسبة لطقس الشتاء والإمدادات الأخرى.

ومنذ السابع من أكتوبر وزع الشركاء نحو 40 ألف خيمة، بشكل رئيسي في رفح وخان يونس والمناطق الوسطى من القطاع. ومن المقرر توزيع 28 ألف خيمة أخرى.







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