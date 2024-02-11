حزب الله: استهدفنا تجهيزات تجسسية بموقع رويسات العلم وحققنا إصابات مباشرة

حزب الله: استهدفنا تجهيزات تجسسية بموقع رويسات العلم وحققنا إصابات مباشرة
التاريخ
2/11/2024 4:27:35 AM
(MENAFN
- Youm7) قال حزب الله اللبناني إننا استهدفنا تجهيزات تجسسية بموقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحققنا بها إصابات مباشرة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
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