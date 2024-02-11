أ.ش.أ: مقتل 3 من القوات المسلحة الإماراتية بالصومال.. والرئيس الصومالى يدين

(MENAFN
- Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، مقتل 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وإصابة 2 آخرين؛ إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين، وأدان الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود بشدة العمل الإرهابى، داعيا الجهات المعنية إلى التحقيق فورا في هذا الحادث.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن دولة الإمارات تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن العمل الإرهابي الآثم الذي أسفر أيضا عن مقتل ضابط من قوة دفاع البحرين.
وأعربت "الدفاع الإماراتية" عن خالص العزاء لذوي الشهداء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.. متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وتقدم الرئيس حسن شيخ محمود - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا" - بأصدق المواساة إلى دولة الإمارات.. معربا عن تعازيه لحكومة وشعب الإمارات الذين فقدوا أرواح جنودهم في الهجوم الإرهابي في مقديشو، موضحا أن هؤلاء الضباط جاءوا إلى الصومال للمشاركة في إعادة بناء القوات المسلحة الصومالية.
وقال رئيس الصومال "نحن ممتنون لحكومة وشعب الإمارات لدعمهم المستمر في إعادة إعمار وتنمية الصومال، وسنتذكر الدور الذي لعبته في البلاد في هذا الوقت العصيب".
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