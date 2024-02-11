أ.ش.أ: مقتل 3 من القوات المسلحة الإماراتية بالصومال.. والرئيس الصومالى يدين

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، مقتل 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وإصابة 2 آخرين؛ إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين، وأدان الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود بشدة العمل الإرهابى، داعيا الجهات المعنية إلى التحقيق فورا في هذا الحادث.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن دولة الإمارات تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن العمل الإرهابي الآثم الذي أسفر أيضا عن مقتل ضابط من قوة دفاع البحرين.

وأعربت "الدفاع الإماراتية" عن خالص العزاء لذوي الشهداء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.. متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وتقدم الرئيس حسن شيخ محمود - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا" - بأصدق المواساة إلى دولة الإمارات.. معربا عن تعازيه لحكومة وشعب الإمارات الذين فقدوا أرواح جنودهم في الهجوم الإرهابي في مقديشو، موضحا أن هؤلاء الضباط جاءوا إلى الصومال للمشاركة في إعادة بناء القوات المسلحة الصومالية.

وقال رئيس الصومال "نحن ممتنون لحكومة وشعب الإمارات لدعمهم المستمر في إعادة إعمار وتنمية الصومال، وسنتذكر الدور الذي لعبته في البلاد في هذا الوقت العصيب".



