بدء رصف طريق 6 أكتوبر بمدينة أبو النمرس فى الجيزة

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- Youm7) وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن برفع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023 / 2024 للتطوير والرصف وتركيب بلاط الإنترلوك، وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد وطبقًا لأعلى المعايير؛ لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة وضمان تحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين.
وفي هذا الإطار، كشفت محافظة الجيزة عن رصف الطبقة الرابطة لطريق 6 أكتوبر بداية من مدرسة ترسا الرسمية اتجاه شبرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2023/2024 للتطوير والرصف.
وأكدت محافظة الجيزة استمرار أعمال التطوير وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة، وفقًا للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل على تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة وتحسين الرؤية البصرية والعمل على إعادة الوجه الحضاري لشوارع وطرق المحافظة.
وأشارت المحافظة، إلى أن الخطة الاستثمارية تم وضعها من أجل خدمة المواطنين، مؤكدة توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها، وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.
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