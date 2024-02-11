Sunday, 11 February 2024 01:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بدء رصف طريق 6 أكتوبر بمدينة أبو النمرس فى الجيزة

2/11/2024 4:27:31 AM
(MENAFN- Youm7) وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن برفع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023 / 2024 للتطوير والرصف وتركيب بلاط الإنترلوك، وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد وطبقًا لأعلى المعايير؛ لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة وضمان تحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين.



وفي هذا الإطار، كشفت محافظة الجيزة عن رصف الطبقة الرابطة لطريق 6 أكتوبر بداية من مدرسة ترسا الرسمية اتجاه شبرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2023/2024 للتطوير والرصف.



وأكدت محافظة الجيزة استمرار أعمال التطوير وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة، وفقًا للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل على تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة وتحسين الرؤية البصرية والعمل على إعادة الوجه الحضاري لشوارع وطرق المحافظة.



وأشارت المحافظة، إلى أن الخطة الاستثمارية تم وضعها من أجل خدمة المواطنين، مؤكدة توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها، وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.












MENAFN11022024000132011024ID1107837627

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث