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نسب تنفيذ الخط الأول للقطار السريع العين السخنةـ العلمين ـمطروح.. فيديو

2/11/2024 4:27:31 AM
(MENAFN- Youm7) نشرت وزارة النقل تصويرا جويا لتقدم أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة /العلمين/مطروح)، ويجرى الآن تنفيذ التشطيبات بمحطات القطار السريع في الخط الأول، حيث يضم الخط 23 محطة منها 10 محطات سريعة و13 محطة إقليمية، بإجمالى أطوال 675 كم من "العين السخنة لإسكندرية والعلمين وينتهى بمطروح".



من جانبه، أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن شبكة القطار الكهربائي السريع التى ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في ( حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية)، وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر.







كما يخدم القطار المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات، بالإضافة إلى خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) .



ويربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، بالإضافة إلى الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة ) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما تساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط و الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية
وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئي.














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