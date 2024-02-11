محافظ القاهرة: توفير 500 ألف شنطة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

(MENAFN
- Youm7)
وجه اللواء خالد عبد العال،
محافظ القاهرة بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية لتوفير منافذ لبيع السلع فى الأحياء مع توفير 500 ألف شنطة مواد غذائية لتوزيعها فى شهر رمضان على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، مع زيادة عدد الجمعيات التى تقدم وجبات ساخنة طوال شهر رمضان الكريم.
وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة تنتهج العديد من الخطط للتخفيف عن المواطنين من بينها حزم الحماية الاجتماعية إلى جانب تكاتف جهود كافة الأجهزة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة الموجودة بمختلف أنحاء العاصمة.
كان محافظ القاهرة وجه بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع خاصة السلع الاستراتيجية والأساسية بأسعار مناسبة استعدادًا لحلول شهر رمضان المبارك، مشددا على استمرار تفعيل مبادرة محافظة القاهرة فى نشر منافذ "المواطن أولًا" والتى كان لها دورًا ملموسًا فى ضبط الأسعار خلال الفترة الماضية.
وأشار محافظ القاهرة، إلى استمرار الحملات الرقابية الدورية المكثفة على كافة المعارض والمنافذ والسلاسل التجارية من الطب البيطرى والصحة والتموين للتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات مؤكدًا أن أية مخالفة تتعلق بصحة المواطنين تواجه بإجراء قانونى رادع.
وأكد اللواء خالد عبد العال، استمرار أجهزة المحافظة فى إقامة منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية فى كافة أحياء القاهرة لضمان وصول خدمات تلك المعارض لجميع المواطنين بالمحافظة.
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