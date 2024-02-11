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محافظ القاهرة: توفير 500 ألف شنطة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

2/11/2024 4:27:31 AM
(MENAFN- Youm7)

وجه اللواء خالد عبد العال،
محافظ القاهرة بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية لتوفير منافذ لبيع السلع فى الأحياء مع توفير 500 ألف شنطة مواد غذائية لتوزيعها فى شهر رمضان على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، مع زيادة عدد الجمعيات التى تقدم وجبات ساخنة طوال شهر رمضان الكريم.


وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة تنتهج العديد من الخطط للتخفيف عن المواطنين من بينها حزم الحماية الاجتماعية إلى جانب تكاتف جهود كافة الأجهزة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة الموجودة بمختلف أنحاء العاصمة.


كان محافظ القاهرة وجه بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع خاصة السلع الاستراتيجية والأساسية بأسعار مناسبة استعدادًا لحلول شهر رمضان المبارك، مشددا على استمرار تفعيل مبادرة محافظة القاهرة فى نشر منافذ "المواطن أولًا" والتى كان لها دورًا ملموسًا فى ضبط الأسعار خلال الفترة الماضية.


وأشار محافظ القاهرة، إلى استمرار الحملات الرقابية الدورية المكثفة على كافة المعارض والمنافذ والسلاسل التجارية من الطب البيطرى والصحة والتموين للتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات مؤكدًا أن أية مخالفة تتعلق بصحة المواطنين تواجه بإجراء قانونى رادع.


وأكد اللواء خالد عبد العال، استمرار أجهزة المحافظة فى إقامة منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية فى كافة أحياء القاهرة لضمان وصول خدمات تلك المعارض لجميع المواطنين بالمحافظة.







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