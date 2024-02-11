وزير العمل: مشروع مهنى 2030 يستهدف تدريب مليون شخص لمهن يحتاجها سوق العمل

(MENAFN
- Youm7)
استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، فى مكتبه بديوان عام المحافظة، حسن شحاتة
وزير العمل ، والوفد المرافق له من المستشارين ورؤساء إدارات مركزية، وذلك فى بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة.
وناقش الجانبان عددًا من ملفات التعاون المشتركة، مع الوزارة ومديرية العمل بالمحافظة، ومنها التدريب المهنى، وتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى جهود تعيين ذوى الهمم، وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.
وشرح الوزير شحاتة فلسفة مشروع مهنى 2030 الذى أطلقته الوزارة مؤخرا بهدف تدريب مليون متدرب على مهن يحتاجها سوق العمل، بالتعاون مع 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية، حيث أكد المحافظ على أن المحافظة جاهزة للتعاون مع الوزارة فى هذا الملف الهام.
وبحسب بيان للوزارة قال محمد كمال مدير مديرية عمل الإسكندرية أن جولة الوزير "شحاتة" تتضمن جولة فى مواقع عمل، ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال، لتعزيز علاقات العمل فى أماكن الإنتاج..وتسليم عقود عمل لذوى همم من أبناء المحافظة، وتسليم جوائز لأوائل خريجين وحدة "عربة " التدريب المتنقلة، وخريجين من البرنامج التدريبى المشترك مع" شركة قدرة"، وتسليم شهادات للمتدربين والمدربين على برامج تدريبية مختلفة بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية..
وخلال الجولة يفتتح " الوزير " البث التجريبى لمنصة العمالة غير المنتظمة الجديدة والتى تساعد فى تسهيل الخدمات المقدمة للمقاولين وأصحاب العمل لتسجيل بياناتهم وبيانات العمالة غير المنتظمة لديهم، لتقديم أفضل الخدمات وسبل الرعاية لتلك الفئة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية برعايتهم وحمايتهم صحيًا واجتماعيًا وتوفير حياة كريمة لهم..
وتعتبر محافظة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر، من المحافظات كثيفة العمالة كونها تضم العديد من المناطق الصناعية هي: برج العرب الجديدة، والمنشية الجديدة الصناعية، ومنطقة الناصرية الصناعية، ومنطقة النهضة الصناعية، وأم زغيو الصناعية، وسيبكو الصناعية، ومجمع الصناعات الصغيرة بالعجمى، ومرغم الصناعية بحرى وقبلى، ومنطقة مصنع السفن آب الصناعية - الكيلو 31.
محافظ الأسكندرية يستقبل وزير العمل
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