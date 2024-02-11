وزير العمل: مشروع مهنى 2030 يستهدف تدريب مليون شخص لمهن يحتاجها سوق العمل

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، فى مكتبه بديوان عام المحافظة، حسن شحاتة

وزير العمل ، والوفد المرافق له من المستشارين ورؤساء إدارات مركزية، وذلك فى بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة.

وناقش الجانبان عددًا من ملفات التعاون المشتركة، مع الوزارة ومديرية العمل بالمحافظة، ومنها التدريب المهنى، وتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى جهود تعيين ذوى الهمم، وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.

وشرح الوزير شحاتة فلسفة مشروع مهنى 2030 الذى أطلقته الوزارة مؤخرا بهدف تدريب مليون متدرب على مهن يحتاجها سوق العمل، بالتعاون مع 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية، حيث أكد المحافظ على أن المحافظة جاهزة للتعاون مع الوزارة فى هذا الملف الهام.

وبحسب بيان للوزارة قال محمد كمال مدير مديرية عمل الإسكندرية أن جولة الوزير "شحاتة" تتضمن جولة فى مواقع عمل، ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال، لتعزيز علاقات العمل فى أماكن الإنتاج..وتسليم عقود عمل لذوى همم من أبناء المحافظة، وتسليم جوائز لأوائل خريجين وحدة "عربة " التدريب المتنقلة، وخريجين من البرنامج التدريبى المشترك مع" شركة قدرة"، وتسليم شهادات للمتدربين والمدربين على برامج تدريبية مختلفة بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية..

وخلال الجولة يفتتح " الوزير " البث التجريبى لمنصة العمالة غير المنتظمة الجديدة والتى تساعد فى تسهيل الخدمات المقدمة للمقاولين وأصحاب العمل لتسجيل بياناتهم وبيانات العمالة غير المنتظمة لديهم، لتقديم أفضل الخدمات وسبل الرعاية لتلك الفئة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية برعايتهم وحمايتهم صحيًا واجتماعيًا وتوفير حياة كريمة لهم..

وتعتبر محافظة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر، من المحافظات كثيفة العمالة كونها تضم العديد من المناطق الصناعية هي: برج العرب الجديدة، والمنشية الجديدة الصناعية، ومنطقة الناصرية الصناعية، ومنطقة النهضة الصناعية، وأم زغيو الصناعية، وسيبكو الصناعية، ومجمع الصناعات الصغيرة بالعجمى، ومرغم الصناعية بحرى وقبلى، ومنطقة مصنع السفن آب الصناعية - الكيلو 31.

محافظ الأسكندرية يستقبل وزير العمل



